Aumento a la tarifa del transporte público en SLP, necesario para mejoras: diputada

Al entrar en vigor la nueva tarifa del transporte urbano en 11.50 pesos, la diputada Claudia Tristán Alvarado dijo que aunque nunca habrá condiciones propicias para asegurar que el ajuste a la tarifa es positivo, sí es necesario el incremento.

Esto, siempre y cuando vaya de la mano con un mejor servicio, el mejor estado de los camiones, que las rutas pasen a tiempo, que los choferes tengan condiciones laborales justas.

María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de Congreso del Estado de San Luis Potosí / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Añadió que “eso solo se logra con un poco de inyección de recursos; las líneas nuevas del transporte que implementó el gobierno están bien, he usado la línea 1 por necesidad en un día muy caótico, llegué de la Alameda hasta el Hospital de la Salud en ocho minutos y el tráfico estaba muy difícil”.

Expuso que “sugiero que no todas las rutas pasen por el mismo lugar; tiene que haber incremento, lo debe de haber, porque incluso el diésel ya subió”.

La diputada Claudia Tristán Alvarado señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe vigilar que se cumplan los compromisos adquiridos por los concesionarios del transporte urbano, principalmente la renovación de las unidades para brindar un mejor servicio.

La legisladora integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado señaló que son varias las unidades que están deterioradas y a la brevedad deben ser renovadas, porque los usuarios pagan una tarifa para tener un servicio de calidad.

“En lo personal, la línea que más usamos, que es la 10, la mayoría está bien, pero sí hay unos que sí están un poco más deteriorados. En la línea 8, hay un poco más de deterioro de unidades”, manifestó y dijo que la tarjeta de apoyo al transporte de los estudiantes tampoco funciona al cien por ciento.

Añadió que “ya se han recibido varias quejas en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de que precisamente la mayoría de las unidades no la respetan o no la hacen válida. Sería bueno revisar primero con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo privado, y de no haber una respuesta, sí hacerle un exhorto”.