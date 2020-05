Aumentó a 230 los despidos de operadores de turismo en SLP: Amotac

El número de operadores de pasaje y turismo despedidos ya incrementó a 230, debido a que siguen sin trabajo a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y que los empresarios del sector transportista no han recibido apoyos ni de parte de la Federación ni del Gobierno Estatal, para poder mantener los empleos que generan.

Al respecto el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, comentó que hace unas semanas eran sólo 180 operadores los que estaban despedidos, por lo que se manifestaron rumbo a la Secretaría del Bienestar para tener acercamiento con el Superdelegado Gabino Morales y solicitar mayor apertura por parte de la Federación, para que los hombres-camión pudieran recibir apoyos económicos y así hacerle frente a la crisis económica que están atravesando.

Sin embargo al no recibir respuesta por parte de éste, nuevamente la mañana del miércoles salieron a las calles de la capital potosina a manifestarse con sus unidades para exigir al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, que sea él quien ahora abogue por el gremio transportista ante la Federación.

“No es posible que en estos tiempos tan difíciles, en los que el autotransporte prácticamente está en la lona, la autoridad Federal no haga nada por buscar un beneficio para seguir manteniendo los empleos. Nosotros ya no podemos, hemos aguantado 60 días pagándole nuestros operadores, pero el dinero ya se agotó y no hay créditos, por eso pedimos al señor Gobernador que dé la cara; al gremio transportista tal parece que no lo ven y no le resuelven nada”, apuntó.

Así mismo, Torres Mendoza señaló que ya la situación para los pequeños transportistas es insostenible y que están desesperados porque la autoridad los voltee a ver, sin embargo lamentan que de alguna forma el apoyo que brinda la Federación es muy selectivo con algunos sectores, principalmente porque tienen en la mira las elecciones del próximo año.