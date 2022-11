Aumentan los fraudes inmobiliarios en SLP: AMPI

"Son muchísimos los casos" de fraudes inmobiliarios a través de internet, señaló Luis Alberto Alvarado Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Alvarado Moreno indicó que en el ámbito inmobiliario, "un tema muy vigente son las plataformas digitales que no están regularizadas, cualquier persona puede subir cualquier foto, cualquier dato, y no está regularizado, las plataformas no se responsabilizan de quién y bajo qué condiciones o bajo qué autoridad suben la información".

Señaló que esto deriva en que mucha gente sea víctima de estafas por la vía digital, puesto que "es muy fácil realizarlos y es muy fácil engañar"; destacó que para llevar a cabo un trámite inmobiliario se requieren aspectos contables, notariales y demás, pues de no realizarlos como corresponde, la persona puede enfrentar problemas posteriores o ser víctima de una estafa, ya que también se da el uso de documentos falsos, inclusive se han llegado a encontrar con tarjetas falsas de inmobiliarias legalmente establecidas.

También aclaró que esto no significa que tengan que desaparecer las plataformas digitales enfocadas a la venta o renta de inmuebles, "sin embargo tenemos que conjuntar la asesoría profesional y personalizada con los medios digitales, pasó muy similar con las agencias de viajes, dijeron: "ya van a desaparecer", y terminaron haciendo un conjunto de tecnología con asesoría profesional, eso es lo que viene ahorita para el sector inmobiliario".

Finalmente, Alvarado Moreno recomendó que si alguien va a invertir en un inmueble o contratar los servicios de alguien que le asesore, verifique que se trata de un profesional con registro.