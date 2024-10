Aumenta circulación de billetes falsos en SLP; ¿de qué denominación?

La circulación de billetes falsos es prácticamente un tema permanente, aunque se incrementa en fechas de alto circulante como son las venideras de fin de año, indicó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Reyes Sías indicó que es mucha la circulación de billetes falsos, aunque es complicado tener una estadística debido a que no todos los comerciantes lo reportan, por la misma condición de lo común que se ha vuelto, “vienen hasta por grupitos al centro y andan distribuidos, traen su fajito de billetes, llegan a los negocios, compran cualquier cosa y dan el billete falso”.

Mencionó que los billetes más falsificados son los de 200 y 500 pesos, y también hay casos entre los de mil pesos, aunque con ellos es menos común debido a que el mismo temor a que sean falsos, ha llevado a los comerciantes a no recibir dichos billetes, ya que en caso de no detectar si es falso, les representa una pérdida de dinero por esa cantidad, “de por sí 200 o 500 es mucho”.

Indicó que los comercios cuentan con productos como una máquina de luz ultravioleta o plumas de tinta especial que ayudan a detectar billetes falsos; sin embargo reconoció que los delincuentes ya se han especializado tanto en la falsificación, que hay ocasiones en que no se detectan; además, no siempre tienen oportunidad de revisar los billetes al recibirlos, pues una de las tácticas de los delincuentes es acudir en pareja para que uno de ellos distraiga al vendedor mientras el otro paga.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Lamentó que para el comerciante, desde el momento en que recibe un billete falso sin darse cuenta, ese dinero ya está perdido, puesto que no hay manera de recuperarlo, además de que se han encontrado con que la policía se niega a detener a las personas que portan billetes falsos; como ejemplo narró dos experiencias personales, en una ocasión detectó un billete falso y con la persona aún en la tienda, pidió apoyo a un policía pero le dijo “y me dice: yo no puedo hacer nada porque ese no es un delito”, la otra experiencia fue hace poco con un billete de mil pesos, aunque en este caso se negó a recibir el billete argumentando que no tenía cambio, y la persona se fue, pero al salir a reportarlo a la policía, obtuvo la misma respuesta: que no podían hacer nada.

En ese sentido, Reyes Sías reprochó que “por eso es la delincuencia, porque no hay autoridades”, pues mencionó que si la autoridad actuara contra este delito, poco a poco se podría reducir la circulación de billetes falsos, por lo que recomendó a comerciantes y población en general estar alertas y tomar sus propias precauciones.