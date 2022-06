Atlético de San Luis debe jugar siempre liguilla: Iñigo Regueiro

Inigo Regueiro, Director Deportivo del Atlético de San Luis, afirma que la llegada de los refuerzos ha sido con el fin de que el equipo pelea por los primeros puestos, sea protagonista y siempre esté en liguilla.

"Siempre como proyecto y objetivos trazamos varios puntos para lograr metas en corto, mediano y largo plazo, y una de estas era el cambio de marca para darle un nuevo aire a la imagen del equipo en lo que a vestimenta se refiere. Y ya en lo deportivo, estamos trabajando para que sea un Club protagonista, que siempre esté dentro de los primeros 12 lugares y aspirando a jugar siempre liguilla o meternos a esta, para entonces buscar algo más. Por lo pronto, en los dos últimos torneos se logró entrar a reclasificación, y en el pasado a liguilla, donde esperemos ya no salir".

En entrevista con El Sol de San Luis se le cuestionó si con las contrataciones, ¿es el equipo que plantearon?, "Sí porque hemos reforzado a la plantilla en lugares específicos, donde nos faltaba algún elemento por cuestiones de que se nos había ido alguien o no estaba funcionando como queríamos, de acuerdo a lo que nos comunica el director técnico André Jardine. Ahora bien, no solo buscamos traer refuerzos, sino hemos hecho compras definitivas con otros jugadores que funcionaron y estaban a préstamo, pero también no olvidamos en darle seguimiento a esos jóvenes mexicanos de la Sub20 que vienen pidiendo una oportunidad en el primer equipo".

¿Llegarán más refuerzos?, "Estamos en platicas por ahí con uno o dos elementos más, no hemos cerrado nada aún pero si vamos a buscar traer de menos a un futbolista más, aunque te puedo decir que con lo que tenemos estamos completos y satisfechos, pero no descartamos por ahí a alguien más".

Por último sobre los nuevos uniformes, Regueiro comentó: "La verdad que estamos muy contentos con esta nueva alianza, con la llegada de Sporelli al Atlético de San Luis, nos han hecho unas playeras con diseños muy originales, con una nueva tecnología que para los jugadores será de gran utilidad y destacar que esta nueva marca es 100% mexicana e identificada con el medio deportivo".