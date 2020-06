Atienden procedimientos en inhumaciones por Covid-19

De las 30 fosas que se habilitaron en el cementerio municipal de Milpillas para inhumar cadáveres de personas fallecidas por Covid-19, ya se han ocupado siete espacios; durante el proceso, los trabajadores del lugar atendieron los protocolos correspondientes.

El responsable de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino, José Luis Zamora Valero, indicó que ante la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 se habilitaron los espacios que cumplen con todas las exigencias de las autoridades sanitarias para las personas que llegan a fallecer.

Dijo que después que se viera esta necesidad al interior del Comité Municipal de Seguimiento y Asesoramiento de la Contingencia por el COVID-19, se tomó la determinación de hacer estas adecuaciones para dar atención oportuna a las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Lamentó que hasta la fecha, ya se hayan utilizado siete de esos espacios por personas que murieron a consecuencia del referido virus, así como por complicaciones por neumonía, de ahí que se siguieron a cabalidad, los procedimientos sanitarios para evitar cualquier situación de riesgo.

De misma manera, Zamora Valero precisó que el personal de este cementerio municipal cuenta con el equipamiento necesario como medidas estrictas de seguridad para protegerles de cualquier contagio; sobresalen caretas especiales que incluso tienen cambio de cartuchos y cuya duración es de hasta varios años.

El funcionario capitalino reafirmó que este espacio municipal cuenta con suficientes fosas y "por supuesto que podríamos habilitar más, pero ese no es el objetivo sino más bien es que nos cuidemos, que no relajemos las medidas de prevención para que no haya más muertes por personas contagiadas por coronavirus en San Luis Potosí".

