Atienden agresiones a enfermeras y casos de Central de Abastos

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios ha detectado hasta el momento a 25 personas en la central de abastos de San Luis Potosí que están relacionadas de manera directa o indirecta con un brote de covid-19 es lo que manifestó el titular de la dependencia Carlos Alberto Aguilar Acosta, quien además manifiesta que existe una preocupación por el maltrato que han vivido personal médico ante la ignorancia sobre este fenómeno sanitario.

En los operativos que está realizando al centro de abastecimiento han logrado identificar a 13 pacientes directos y 12 indirectos es decir contactos de los primeros casos que se observaron en el lugar.

Local Crecen extorsiones telefónicas en el Centro de Abastos

En la central de abastos ya se han implementado los controles de seguridad necesarios para evitar que el personal de la zona entre en contagio con este virus " en la central de abastos hemos atendido 190 establecimientos; hemos cerrado 23 negocios no esenciales y hemos suspendido uno por no tomar las medidas de la sana distancia, ahí seguiremos trabajando de manera permanente en esta contingencia".

Al igual se indicó que en recientes fechas se han agredido a cuatro personas que forman parte del servicio médico en el Estado, ya que la población sigue teniendo ignorancia hacia el coronavirus.

"No somos el enemigo a vencer como autoridad sanitaria sino el virus que mata, es un hecho reprobable, compañeros de seguridad sanitaria han sido agredidos por estar atendiendo las personas y condenamos estos hechos, las acciones que estamos haciendo no son para molestar a la población sabemos que hay quienes tienen que salir a hacer actividades y que hay otros que no salen, pero agredieron a una compañera que hasta le robaron el celular y otro compañero fue golpeado y eso es algo que no podemos entender".