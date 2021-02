Atenderé pendientes hasta el último minuto: Leal Tovías

Los hechos violentos ocurridos en Ciudad Valles durante las últimas horas son un asunto que está muy claro, “se trata de actividades del crimen organizado, quienes en todo el país se encuentran peleando, por la vía armada, polígonos de control”.

El todavía titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, explicó que así es como se dan estos enfrentamientos, “sabemos que son cuestiones que deben atenderse y no estamos ajenos a ello”.

Policiaca Cinco muertos, dos heridos, el saldo en enfrentamiento de Ciudad Valles

El funcionario estatal advirtió que atenderá este y todos los asuntos inherentes a su cargo, hasta el momento de dejar la dependencia “yo sigo trabajando, todavía no me voy sino hasta el domingo, atenderé los pendientes hasta el último minuto”, afirmó.

Al hablar de los hechos violentos suscitados la noche del pasado jueves en Ciudad Valles, lamentó lo ocurrido, no obstante, dijo, “de acuerdo con la información que tiene la Fiscalía General del Estado, el asunto prácticamente ha sido esclarecido, pero no quiero hablar más al respecto para que no se confunda la información”.

En otro orden de ideas, el encargado de la política interna en el estado confirmó que, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, un nuevo cargamento de 12 mil 140 vacunas Pfizer -destinado a mayores de 60 años y personal sanitario- arribó a San Luis Potosí.

Cinco mil 640 dosis están siendo aplicadas entre personas mayores de 60 años en Mexquitic de Carmona durante jueves, viernes y sábado; mientras dos mil 925 fueron destinadas para la segunda dosis correspondiente al personal de salud; y tres mil 575 para la primera aplicación a este sector.

Te puede interesar esta nota: Advierte Conagua de prolongado estiaje en SLP