Atender feminicidios de niñas demanda Vázquez Mota

La senadora panista, Josefina Vázquez Mota, se pronunció aquí por una fiscalía especializada en niños y adolescentes, y dijo que busca crear una comisión especial para dar seguimiento a feminicidios de niñas, delito que ha crecido 97 por ciento en los últimos cuatro años.

“Se les mata por ser niñas y por ser mujeres”, aseveró; dijo también que desde el Senado de la República trabaja en una comisión de la niñez.

En entrevista, previa a una conferencia que ofreció por el Día de la Mujer a decenas de mujeres convocadas por su homólogo potosino, el senador Marco Antonio Gama Basarte, la ex candidata a la Presidencia de la República, aseguró que trabaja por las mujeres. “Queremos un México sin violencia, donde se pueda vivir sin miedo”, expuso.

Consideró que el país vive momentos difíciles, pues hay abiertos muchos frentes, “y ahora el reto que tenemos es que niños y mujeres vivamos sin violencia”.

Dijo que se debe exigir al Gobierno federal que tomen en cuenta estos temas, porque “en sus prioridades ni siquiera aparecen”.

“Lamentamos mucho la posición que han tomado algunos de los actores, pero estamos aquí por ser mujeres…”.

En el mismo tenor, dijo que busca que no prescriba el delito de violencia sexual, que calificó como un “crimen terrible”, al que están expuestos cinco millones de niños y niñas a manos de personas cercanas. “Hay que romper el silencio y acabar con la impunidad”, insistió.

“Que no se nos persiga por ser mujeres, que no se nos pague menos, que no se nos hagan preguntas que no se hacen a los hombres…”, señaló, pero consideró que este movimiento no va a resultar si los hombres y mujeres no se replantean muchas cosas “y si no nos unimos para construir juntos, las mujeres con sororidad y hermandad, y los hombres con nuevos modales y maneras de su masculinidad”.

La senadora también estuvo este domingo en el municipio de Rioverde, donde impartió a temprana hora una conferencia con el tema “Mujer, fortaleza de nuestro país”.