Ataques a elementos y amenazas, no inhiben labor policial

Uno de los riesgos que se asumen al elegir ser policías en cualquier ámbito, local, estatal o federal es el ser víctimas de ataques por parte de la delincuencia en los que incluso pueda perderse la vida.

Sin embargo, “eso no nos amedrenta, nosotros vamos contra ellos de frente y no por la espalda, nosotros tenemos un compromiso con la población, esa es nuestra vocación y con gusto lo hacemos pese a los riesgos que ello implica”.

Así lo manifestó el comisario Jaime Pineda Arteaga titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en relación a diversos ataques que recientemente han sufrido elementos de la corporación por parte de integrantes de la delincuencia.

“Estamos preparados para ello, estamos en máxima alerta, como encargados de hacer cumplir la ley estamos atacando de frente, no atacamos por la espalda, estamos prevenidos, estos ataques arteros y cobardes tienen una repercusión de la autoridad estatal y federal”.

Pineda Arteaga destacó también que esos incidentes no inquietan a la autoridad, “estas cosas no nos quitan el sueño, desde que decidimos dedicarnos a la seguridad pública y hacer nuestro trabajo las amenazas de los grupos criminales no nos quitan el sueño, nos ponen a trabajar”.

Reiteró que tanto el personal de la SSPE, como del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, quienes en algún momento han sido víctimas de ataques y amenazas, “vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, con la ley, la respuesta y la postura es el trabajo y detención de estos criminales que tanto daño hacen en el estado”.

En otro tema, el comisario Pineda Arteaga destacó la detención en los últimos días, de objetivos criminales y el decomiso de una importante cantidad de armas largas y armas cortas en coordinación con autoridades federales.