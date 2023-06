Aspirantes a la Torres Bodet se quedan sin examen

Tremendo fiasco se llevaron padres de familia y estudiantes interesados en ingresar a la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la calle de Nicolás Zapata de esta capital potosina, debido a que el viernes, aplicaron el examen de admisión a los que buscan un espacio en tan codiciado plantel sin avisar en tiempo y forma.

Originalmente habían programado la evaluación de ingreso para el día 9 de junio, sin embargo intempestivamente cambiaron la jugada y fue aplicado el viernes 2 de junio, hecho que hizo enfurecer a la comunidad de padres de familia, porque ni siquiera se les notificó en los canales oficiales ni en tiempo y forma.

La señora Mónica N, menciona que no le avisaron de manera formal a los padres de familia de las niñas y niños que se habían preinscrito y que por ese motivo no llegaron, en las redes sociales subieron una notificación pero la totalidad de la comunidad no estaba notificada porque ese no es un canal oficial.

“Durante las pre inscripciones en el mes de febrero a los padres de familia se les informó que, el examen sería el próximo viernes 9 de junio, aunque en la ficha entregada a los padres decía 2 de junio, sólo le corrigieron con un bolígrafo el número. Pero llegamos hoy y había un papel en la puerta y en las redes que desde hace 5 meses no actualizan, así que no se nos notificó de manera general, faltaron muchos niños”.

Por medio de sus redes sociales la institución informó del cambio de fecha / Cortesía

A través de una publicación en redes sociales y un aviso pegado en la puerta de la institución, solo dos días antes, fue como se avisó a los padres de familia del cambio de fecha, por lo que varios no se enteraron de esta situación y no llevaron a sus hijos a presentar el examen y hoy exigen que se les aplique la prueba como está previsto y pactado.

Los quejosos califican como injusto que, no se les haya informado del cambio de fecha de manera más formal, por lo que exigen que el próximo 9 de junio, se le aplique el examen a los niños que faltaron de presentarlo.