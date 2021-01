Aspirante del PRI a la gubernatura de SLP será varón 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI determinó que en San Luis Potosí será varón el que encabece la candidatura al Gobierno del Estado al considerar que será la posición más fuerte y competitiva para contender en el proceso electoral.

Por medio de su cuenta personal en Twitter, la precandidata Marianela Villanueva Ponce emitió un mensaje en donde reconoce y acepta la posición de su partido; “El @PRI_Nacional ha determinado que el candidato a la gubernatura del @PRI_SLP sea hombre, cumpliendo la cuota de género en otros siete estados como está estipulado. Agradezco me hayan mencionado como posible precandidata, celebro la paridad y me sumo a quien emane de mi partido”.

El PRI en San Luis Potosí tiene un acuerdo de coalición con el PAN y PRD para contender por la gubernatura.

En días pasados, en conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que la candidatura para el gobierno de San Luis Potosí sería para una mujer con la misión de atender la cuota de género, lo que cimbró a la clase política potosina debido a que los aspirantes de mayor fuerza en ese partido son varones.

En el caso del Partido Verde va en solitario el ex alcalde de Soledad y ex diputado del PRD, José Ricardo Gallardo Cardona, mientras que el partido Movimiento Ciudadano no ha lanzado la convocatoria para el proceso de selección de su candidato.