Asociaciones profesionales de medicina en contra de los médicos cubanos: Chalita Manzur

Es un agravio para el gremio médico mexicano, que el gobierno federal pretenda contratar nuevamente a médicos cubanos, señaló Antonio Chalita Manzur, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, quien secundó el posicionamiento del Colegio Mexicano de Medicina y la Confederación Nacional de Pediatría en contra de dicho anuncio.

Chalita Manzur señaló que varias asociaciones de profesionales de la medicina “estamos totalmente en contra de que eso suceda” (la contratación de médicos cubanos), pues mencionó que por ejemplo, no se sabe qué preparación tienen los médicos cubanos, no conocen la problemática del país y las enfermedades de los mexicanos, y no están certificados por las leyes mexicanas, por lo que inclusive destacó que “no es legal que trabajen en territorio mexicano”.

Aunado a ello, señaló que en el país hay muchos médicos que están desempleados o trabajan con sueldos muy bajos, y a pesar de ello, el gremio hizo frente a la pandemia “estuvimos arriesgando nuestras vidas, la de nuestras familias, poniendo nuestros recursos de protección personal porque nunca nos dieron nada (las autoridades), y trabajando hombro con hombro para sacar a flote la pandemia”.

En ese sentido, señaló que los médicos mexicanos son más competitivos que los cubanos, “no necesitamos extranjeros que vengan”; mencionó que en el caso de san Luis Potosí, durante años ha destacado la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), inclusive en el estado se brinda atención regional “mucha gente de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco que vienen a atenderse a San Luis porque hay buenos centros hospitalarios públicos y privados y las especialidades tienen buena preparación”.

Chalita Manzur sostuvo que en el estado hay buenos especialistas en cirugía general, laparoscópica, pediatría, traumatología, neurocirugía, medicina general, entre otras.