Asociaciones piden al gobernador vetar aumento a la tarifa del transporte público

Asociaciones piden al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, vetar el alza a la tarifa del transporte público, al no cumplir las condiciones para que se conceda el incremento que piden los concesionarios.

Este 15 de enero entraría en vigor el alza a la tarifa del transporte público si se autoriza el ajuste, por lo que a nombre de Cambio por San Luis, Irma Rojas informó que el pasado 6 de diciembre se reunieron con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien coincidió con ellos en que no hay condiciones para permitir el incremento a la tarifa del transporte público.

Sin embargo también refirió las declaraciones del secretario respecto a que es comprensible que los concesionarios soliciten un alza debido a la situación económica que enfrentan, a lo que destacó que "sabemos de las ganancias que obtienen por día, si la gente de bajos recursos ha podido capotear la situación, con más razón ellos, no la deben estar pasando tan mal como el resto de la gente".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Así mismo, Claudia Maya dio lectura a un posicionamiento del Frente Único de las y los Trabajadores, en el que señalan que el alza a la tarifa del transporte público "es un claro atentado contra la economía de los trabajadores", ya que deben tomar de dos a cuatro camiones por día, además de pagar el transporte de quienes dependen de ellos.

Agrega que los camiones no solamente van saturados, sino que no cuentan con un sistema de pago eficiente, por lo que "no se justifica hacer el sacrificio de pagar más por un servicio que no solo adolece de mejoras, sino que cada vez está peor".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Además, Irma Rojas señaló que también tienen una postura en contra de que se le otorgue un subsidio a los concesionarios, pues consideró que ello sería "como premiarlos" y quienes al final de cuentas pagarían dicho subsidio, son los ciudadanos ya que se trata de recursos del erario público.

Debido a ello, indicó que esperan que en esta semana el gobernador aplique un veto al alza a la tarifa, y de no ser así, definirán qué acciones tomar junto con otras asociaciones que también están en contra del incremento.

