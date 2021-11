Asociación de padres de familia denuncia desfalco de recursos de Potosinos Ilustres

La asociación de padres de familia de la escuela secundaria Potosinos Ilustres denunció mal manejo de los recursos que se están utilizado en restaurantes y hasta sospechan de comprobantes apócrifos, mientras que las instalaciones de la institución se encuentran en pésimas condiciones y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) ha sido omisa.

Federico Ángeles Martínez, presidente de la asociación de padres de familia, dijo que la actual directiva fue elegida el pasado 21 de septiembre, y se han percatado que existe un mal ejercicio en el manejo de los recursos con la creación del Comité Procovid que es totalmente ilegal.

Federico Ángeles Martínez, presidente de la asociación de padres de familia

“En el transcurso de agosto a octubre del 2021 se han detectado anomalías, se ejercieron 425 mil pesos en dos meses por parte de este Comité Procovid que no tuvo que haberse formado y está en contubernio con los directivos del plantel. Además, hay un trabajador de la escuela que no ha podido comprobar el uso de 330 mil pesos”.

La tesorera de la asociación de padres, María Eugenia Martínez Hernández, señaló que para justificar el uso de los recursos les han entregado notas de restaurantes, de cocteles, notas ficticias de lámparas, gastos elevados de gasolina de los traslados de su casa al trabajo y de Uber.



“Esto mientras la infraestructura de la escuela esta terrible, lo pintarrones cayéndose, baños terribles, rotos, tapados, y no se ha hecho nada en beneficio de la escuela ni por los alumnos”.

Este día hicieron su denuncia de manera pública porque están violentando los derechos de sus hijos, por la situación tan deplorable en que se encuentra la escuela y ellos prefieren andar en restaurantes que rehabilitarla o atender las necesidades más apremiantes.



“Hemos ido a SEGE y solo nos traen a vuelta y vuelta, desgraciadamente hay familiares directos que lo encubren. Tenemos un mes con esto y solo nos dan la vuelta, nos dejan hasta cuatro horas esperando para que nos atienda alguien. La verdad creemos que los están encubriendo porque a los que están investigando ya no llegan y nosotros sin poder hacer nada porque violentamos los derechos”.

Por esa razón están solicitando la intervención del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y de la SEGE, que hasta este momento ha hecho caso omiso, ya que son alrededor de 600 mil pesos que no se han podido comprobar, “al inicio del año llegó un papá dijo que sólo tenía 300 pesos porque se quedó sin trabajo y era lo que iba a dar de aportación, y los demás echándose su coctel de camarón, no se vale, pero si no actúan vamos a ir a otras instancias más agresivas”.

A los padres de familia se les pidieron 400 pesos de aportación con lo que se recaudaron 470 mil pesos para los insumos contra el Covid-19, de los cuales se comprobaron 170 mil pesos para gel y todo para lo que se requería para la prevención “el resto de las notas no podemos ver que sean verdaderas, dicen que fueron a arreglar la luz y muestran una nota de 57 mil pesos, lo cual no es creíble. Y por las otras aportaciones dicen que se juntaron 900 mil pesos cuando entro un millón 200 mil pesos”.