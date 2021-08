Así se vivió la fiesta patronal en "Parroquia de Nuestra Señora de las Tres Ave Marías"

Con desbordante gozo espiritual se vivió la magna Festividad en honor a Nuestra Señora de las Tres Ave Marías, (Poder, Sabiduría y Misericordia), en la hermosa parroquia que lleva su nombre, donde el Párroco, Pbro. José Santana Rivera Carranza, recibió gustoso al Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, quien presidió la solemne concelebración Eucarística en honor a la Patrona titular, Virgen tan amada por los fieles de la colonia Jardín y a quien acuden cientos de fieles que incluso no pertenecen a dicha parroquia.

Acompañaron a concelebrar a Mons. Cabrero, el Párroco, Pbro. José Santana Rivera; Vicario del templo parroquial, Pbro. Lic. Eugenio Alejandro García Síller; Pbro. Lic. Rubén Pérez Ortiz; Pbro. Lic. José Inés Galván Govea y Pbro. Raúl Sánchez.

Los fieles abrieron su corazón para escuchar las palabras de nuestro Pastor, quien los exhortó a amar, venerar y acudir cada día con más amor y fervor encendido a la Madre del verdadero Dios por Quien vivimos, nos movemos y existimos.

Señaló que es preciso y urgente dejar la rutina y nuestra zona de confort para ser activos discípulos y misioneros de Cristo bendito y ser portavoces de Su Palabra Evangélica, que llena de gozo, paz y amor los corazones de quienes verdaderamente lo aman y lo siguen, como lo hizo la Santísima Virgen María, Quien siempre dijo Sí a Dios, pero con un gozo profundo en su corazón, con un firme Sí, verdaderamente comprometido.

“Dios quiere testigos fieles, verdaderamente comprometidos con su fe y el Evangelio, y no cristianos mediocres que de vez en cuando lo siguen y otros días no, o que lo siguen “más a fuerza que de ganas” como por obligación o con pesadez, lo cual no debe ser así, porque a Dios se le debe seguir con y por amor, no por obligación o conveniencia”. Indicó Mons. Cabrero.

