Asegura STPS que no hay despidos masivos en la industria

Pese a que ha disminuido la producción en el sector automotriz en todo el país, esto no ha impactado de manera negativa en la cuestión del empleo y de momento no se han registrado despidos masivos en las empresas de la Zona Industrial.

Señaló lo anterior el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, tras las especulaciones que se generaron de que empresas como Valeo, Eaton y General Motors estaban realizando recortes en su plantilla laboral, no obstante el funcionario aseguró que en San Luis Potosí sigue habiendo estabilidad laboral y que no existe mayor preocupación en ese sentido.

Local SLP, 4o lugar nacional con mejor evolución salarial: STPS

“La baja en la producción automotriz aún no ha impactado en la cuestión del empleo, no hay una disminución importante que implique o amerite el despido masivo de personas, al contrario, hay anuncios de varias empresas que tienen la intención de ampliar sus plantillas laborales”, expresó.

No obstante, reconoció que si bien “todos los días hay empresas que están despidiendo gente”, sin embargo aclaró que no es un número significativo de personas, a lo mucho una o dos, y el motivo principal es porque el trabajador no cumple con el perfil o con las expectativas del trabajo que se le solicita.

“Son cuestiones naturales y todos los días hay despidos, sin embargo a mí me preocuparía que hubiera despidos masivos, que hasta ahorita no se ha registrado ninguno”, añadió.

Finalmente reiteró que el único mes en el sí hubo recortes de personal fue en diciembre, “y que hasta cierto punto se le podría llamar despido masivo” porque muchas empresas por estrategia dieron de baja a varios trabajadores, sin embargo la mayoría de ellos fueron recontratados cuando inició el 2020.