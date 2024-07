La asamblea nacional del pasado domingo mató de un plumazo la democracia de 95 años del PRI, consideró el único diputado tricolor de la LXIII Legislatura Alejandro Leal Tovías.

En la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Nacional, se aprobó una reforma a un artículo que faculta o autoriza a las dirigencias nacionales reelegirse hasta por tres periodos, a las estatales también y a las municipales por dos.

“Probablemente veamos en muchos estados y en municipios reelección de algunos dirigentes en esas condiciones; había una democracia interna donde la reelección no estaba estipulada, era un fundamento importantísimo en el PRI, pero la asamblea así lo decidió”.

Leal Tovías expuso que “me parece un poco incongruente, porque no coincido mucho, es que el argumento se supone que era para poder buscar un reencuentro o una renovación del partido y hubo dos cosas que al parecer la asamblea mató de un plumazo 95 años de democracia en el PRI: Leal van o no son congruentes con esto”.

“Primero, no se hizo una autocrítica de las elecciones pasadas, en donde el partido no le fue bien, no hubo ningún diputado federal en ningún distrito que ganara. Fue un partido que sacó menos votos, siempre cuando tú quieres mejorar, cuando te quieres curar, lo primero que tienes que reconocer es que estás enfermo para tomar una decisión”.

El diputado Alejandro Leal señaló que “en esta asamblea nos hizo una reflexión en cuanto a la autocrítica de las elecciones que pasaron. No se tocó el tema. Y segundo, el mensaje del presidente nacional no fue un mensaje de llamada a la unidad o de renovación, fue un mensaje también de crítica a los críticos del partido que estaban en contra de la reelección”.

“Debió haberse hecho un llamado a la unidad, a abrir espacios, los que se han ido, por qué se fueron, cómo buscarlos, dónde encontrarlos. Me parece que fue un mensaje muy crítico, muy agresivo, en el que creo que no era necesario hacer eso”.

Puntualizó que “ahora habrá que esperar qué es lo que sigue, cuáles decisiones se toman. Porque sí, mucha gente, aunque no lo manifestó públicamente, pensaban que debería seguir o al menos no aprobarse esa reforma”.

“La gente que estaba inconforme con esta reforma va a tomar decisiones próximamente. No sé hasta dónde llegue esto, pero me parece que esa no es la ruta, cuando un partido tiene daños en sus elecciones, que es lo que califica al partido, la postura es buscar cómo sumar, cómo reencontrarse, cómo reinventarse, no cómo expulsar, no cómo dañar, no cómo criticar a los críticos”.