Arruinada elección del titular de la CEDH, acusa "Cambio por San Luis"

El Congreso del Estado "ha arruinado de forma absoluta el proceso de elección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos", denunciaron integrantes de la asociación Cambio por San Luis y representantes de comunidades indígenas, quienes adelantaron que impugnarán la elección, sea cual sea el resultado.

Luego de que este jueves el Congreso realizó más de 20 rondas de votaciones sin llegar a un resultado para designar a la nueva presidenta de la CEDH, integrantes de la asociación Cambio por San Luis y representantes de comunidades indígenas, reprobaron que los diputados se enfrascaran en una lucha de poder que terminó convertida en un "espectáculo circense".

Irma Rojas Domínguez, integrante de Cambio por San Luis, acusó que entre las tres finalistas no hay representación ciudadana y que no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo, pues entre ellos se menciona que no deben tener nexos con partidos políticos, no deben haber ocupado un cargo en la administración pública, ni ser servidores públicos, y entre ellas dos son identificadas con el PRI y una con Morena, además de que ya han ocupado puestos públicos.

Debido a ello anticiparon que impugnarán el resultado de la elección que se pretende realizar el lunes, independientemente de cuál de las tres resulte electa, "quede quien quede ya sabemos que la elección está totalmente viciada".

Las tres aspirantes que continúan en la contienda son Giovanna Itzel Agüelles Moreno, Karina Rangel Castilla y Celia García Valdivieso, las primeras dos han sido relacionadas con el gobierno del estado y el PRI, y la tercera con Morena.

