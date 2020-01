Arquitectura de SLP un gran atractivo: Turistas

El importante crecimiento económico que ha tenido San Luis Potosí en los últimos años, ha posicionado a la entidad como un lugar turísticamente atractivo, no sólo para visitantes nacionales sino también extranjeros. Cada una de sus regiones se distingue por características muy específicas, pero en el caso de la capital potosina el Centro Histórico es su mayor atractivo por su valor arquitectónico.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, entre algunos visitantes que recorrían el primer cuadro de la ciudad, destacaron lo más impresionante de su visita fue observar los edificios históricos que albergan nuestras calles, pues su arquitectura “es muy impresionante”.

Héctor Fuente y Ruth Aragón, visitantes de la Ciudad de México, expresaron: “es hermoso y con una arquitectura impresionante, no te imaginas que haya tanto qué ver, es la primera vez que lo visitamos y nos ha gustado conocer el Centro Histórico; la noche del sábado recorrimos un poco otras partes de la ciudad y vimos que se está expandiendo, que hay modernidad y que sigue en crecimiento; definitivamente sí volveríamos”.

Al ser una temporada baja en turismo, las estancias de los visitantes suelen ser de uno o dos días, incluso algunos realizan recorridos turísticos en estados cercanos a San Luis Potosí y al quedarles de paso nuestra entidad, deciden hacer una pequeña parada para conocer la ciudad.

María Susana Benítez y Javier de la Cruz, provenientes de Texcoco, Estado de México, nos compartieron que en su caso decidieron realizar un recorrido por el Bajío, visitaron San Juan de los Lagos en Jalisco y de ahí decidieron visitar una ciudad cercana.

“Es muy colonial y con mucha historia, con muchas construcciones, hemos estado haciendo un recorrido por el Centro Histórico y nos ha gustado, aunque sólo venimos de paso tenemos la intención de regresar a SLP y conocer más”, comentaron.

También Mario Pedroza, proveniente de Lagos de Moreno, Jalisco, manifestó que: “realizamos un tour al Nevado de Toluca, de aquí salía y aquí mismo llegaba, pero decidimos quedarnos un rato más en San Luis Potosí. Me ha gustado mucho, nunca imaginé que hubiera tanta arquitectura, el Centro Histórico es muy bonito, muy grande y lleno de muchas cosas, con plazas muy grandes y artesanales”.

A pesar de ello, en San Luis Potosí también es muy característico el turismo de negocios, pues hay personas que vienen por cuestiones de trabajo; tal es el caso de Raymond quien visitaba nuestro estado desde Holanda con una finalidad laboral, sin embargo decidió darse un tiempo libre para conocer el Centro con algunos compañeros de trabajo potosinos.

“Es muy bonito, su estilo arquitectónico es como el de España, me gusta, es una ciudad muy bonita y muy limpia, es la primera vez que lo visito; aunque vine por cuestiones de trabajo y no podré conocer más, pero después volveré porque me gustaría conocer la Huasteca Potosina”, dijo.