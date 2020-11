Arquidiócesis potosina llama a la sociedad a terminar con la violencia de género

Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Iglesia católica, hizo un llamado a las mujeres para que no toleren ningún tipo de violencia, "les quiero decir a las mujeres casadas o que viven en pareja: al primer golpe físico sálganse y denuncien, no soporten ningún tipo de agresión, el matrimonio no justifica la violencia contra la mujer, si hay signos de agresión por favor sálganse, no están ustedes allí para soportar ningún tipo de violencia".

El sacerdote dijo considerar que es necesario reivindicar a la mujer, "hay toda una cultura como de desprecio a la mujer, y creo que tenemos que trabajar mucho para darnos cuenta y sensibilizar a la población de que la mujer no es como decía Simón de Beauvoir "el segundo sexo"; la mujer no es un ser de segunda categoría, la mujer está en plan de igualdad con el varón, ante Dios, hombre y mujer tienen idéntica dignidad".

Dijo considerar que institucionalmente, sí se ha trabajado para erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo destacó la necesidad de concientizar a la sociedad respecto al valor de la mujer, "me pueden poner 10 mil alertas, pero si yo en mi hogar todavía tengo una concepción de la mujer de servidora mía, de mi criada, de un objeto al que yo puedo manipular, ahí no sirven de nada las alertas, tenemos que cambiar la mentalidad, tiene que ser de respeto".

Finalmente, Priego Rivera recordó el propio Papa Francisco ha dicho que la Iglesia tiene que reivindicar a la mujer, y que ya se encuentra en ese proceso, de manera "que nadie crea que tiene derecho de hacer algo con ella y que no va a pasar nada".