Aranza Puente va por el 8°; pide 5 votos para Fuerza y Corazón por San Luis

Uno de los temas primordiales que afecta a San Luis Potosí y que debemos tomar con seriedad porque vulnera a miles de familias es el del agua, “debemos seguir impulsando Leyes para lograr una sostenibilidad en el recurso hídrico, al tiempo que es necesario que la gente tome conciencia de su uso”.

Así lo advirtió en entrevista con El Sol de San Luis la candidata a diputada por el Octavo Distrito Local, Aranza Puente Bustindui, quien recordó que “llevamos 15 meses sin que llueva y aunque se han perforado nuevos pozos y tratado de rehabilitar los que ya había, actualmente nos encontramos en una emergencia”.

Candidata a diputada por el Octavo Distrito Local, Aranza Puente Bustindui / Foto: Cristian Robledo

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis se dijo contenta porque la ciudadanía le ha abierto las puertas de sus hogares, “hemos podido platicar con los vecinos del distrito, no de ahora sino en estos últimos tres años, ya que hemos visitado el distrito recabando las inquietudes de la gente”.

En las instalaciones de nuestro diario, Puente Bustindui dio a conocer que es abogada de profesión, ha sido comerciante y maestra, trabajó durante seis años en la Dirección de Gestión y Atención Ciudadana de Gobierno del Estado con Marcelo de los Santos, “donde recibíamos las peticiones de la ciudadanía y a las que siempre buscábamos el modo de darle solución”.

Me invitan a participar en la campaña anterior como candidata a diputada, agregó, y decido participar porque quiero hacer algo por mi país y por mi estado, siempre me ha gustado ayudar a la gente, “participé en el 2021 y gracias a la confianza de la gente me eligieron como su diputada por el Distrito, en aquel entonces Séptimo, hoy quiero reelegirme para dar continuidad a todo el trabajo que hemos venido realizando, trabajamos arduamente desde las ocho de la mañana y estoy en las calles hasta el anochecer”.

Consideró que se le debe dar continuidad a muchos temas, “esta vez arrancamos con toda la fuerza y corazón este gran trabajo, hemos estado en foros ciudadanos, en el tema del agua que es una de mis propuestas, y en otros rubros”.

Esta es una contienda muy importante y de muchos desafíos, afirmó, tanto políticos como institucionales, por eso mis propuestas son enunciativas más no limitativas, porque hay muchísimo trabajo por hacer todavía.

Explicó que sus propuestas básicas son “agua hoy y también mañana”, impulsaremos las leyes que promuevan una gestión sostenible de los recursos hídricos en San Luis Potosí, para garantizar que las familias tengan acceso al agua potable y de calidad, no sólo hoy sino también en el futuro.

Asimismo “tolerancia cero en violencia contra mujeres y niñas”, para ello fortaleceremos el marco jurídico para garantizar una respuesta firme y contundente ante cualquier forma de violencia, para poder construir un futuro donde todas las mujeres y niñas vivamos libres de miedo y violencia.

Otra propuesta es “tú dinero, tú derecho: fiscalización transparente en acción”, para que cualquier propuesta de subir o crear nuevos impuestos esté justificada y explicada para que los ciudadanos entendamos el destino de cada peso recaudado.

“La salud que te mereces” se trata de impulsar las propuestas para mejorar la atención y el acceso a la salud para garantizar el bienestar de tu familia

Finalmente “de corazón regreso”, ya que como hasta ahora seguiré presente, para que sigamos en contacto y pueda escuchar la opinión de la gente en cada tema que se decida en el Congreso del Estado.

Finalmente manifestó que “este 2 de junio quiero invitar a la ciudadanía a que salga a votar por Fuerza y Corazón por San Luis, pidiendo el voto para cinco personas: Xóchitl para presidenta, Vero Rodríguez como senadora, David Azuara como diputado federal, Enrique Galindo presidente municipal y para su servidora Aranza Puente”.