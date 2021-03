Aprueban reformas a Ley del Registro Civil

Diputados integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron por unanimidad reformas a la Ley del Registro Civil del Estado que dan certeza jurídica, garantizan la equidad de género y evitan la discriminación, contenidas en diversos dictámenes presentadas por los diputados Martín Juárez Córdova y Oscar Vera Fábregat.

Se presentaron a consideración de los representantes populares cinco dictámenes que aprueban propuestas para certeza legal a los módulos del Registro Civil que se instalan en los hospitales, ya que la ley solamente habla de las Oficialías de esta manera se garantiza el derecho del registro de nacimiento que es la clave para otros derechos.

También se propone que en el tema de la apostilla, para afectos de la verificación del documento de identidad emitido en el extranjero, se realice por medios electrónicos autorizados en el Registro Nacional de Población; otra propuesta establece que se prohíba establecer en un acta de nacimiento alguna mención que descalifique o califique la descripción como “hijo legítimo o ilegítimo”, etcétera.

En la sesión de trabajo de aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas presentada por el diputado Edgardo Hernández Contreras, para que se considere como falta administrativa grave, para quien desacate un laudo laboral, retrase sin justificación su pago y genere daño al erario.

El dictamen que venía de la Comisión de Gobernación se aprobó por unanimidad, en virtud de que el incumplimiento de los laudos laborales lastima las finanzas de los entes fiscalizables o las instituciones diversas, porque crecen dia a dia y se vuelven impagables, al grado que hay municipios que deben más de laudos que lo que reciben de participaciones.

Se aprobó una iniciativa de reforma al Código Familiar de la diputada Marite Hernández Correa, para que, en el caso de que, cuando no se permite que haya convivencia con quien no tiene la custodia, se pueda solicitar el cambio de persona ante el juez. Es decir, si un padre o madre no deja que su hijo o hija vea a la otra parte y sus demás familiares, como debe ser, puede perder la custodia.

También fue aprobada una iniciativa de la diputada Beatriz Benavente Rodríguez para modificar la Ley de Mediación y Conciliación para quitar la limitante de la edad a quienes aspiren a una subdirección, o cargos diversos como psicólogo, orientador entre otros, ya que se considera discriminatorio.