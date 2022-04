Aprueban que estacionamientos respondan por daños a vehículos

Las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Territorial Sustentable aprobaron por unanimidad modificar la Ley de Tránsito del Estado y la Ley de Desarrollo Urbano, respectivamente, para que los estacionamientos públicos y privados contraten póliza de seguro que cubra daños de vehículos que contraten sus espacios; el dictamen será presentado al Pleno para su votación.

De esta manera se dirá adiós a la leyenda: “no nos hacemos responsables de los daños que sufra su vehículo”, ya que a partir de la publicación de las leyes, tendrán 90 días para la contratación de la póliza, una vez que los ayuntamientos modifiquen los reglamentos correspondientes.

De esta manera, el artículo 54 de la Ley establece que “queda prohibido permitir la entrada a un número mayor de vehículos, al límite establecido por la autoridad correspondiente. Si para el acceso al estacionamiento, ya sea público o privado, se exige alguna retribución al usuario, éste debe formular declaración expresa de hacerse responsable de los daños que sufran los vehículos estacionados en depósito. Para este efecto deberán contar obligatoriamente con las garantías necesarias y contratar los seguros correspondientes”.

Los Ayuntamientos del Estado contaran con un plazo de 45 dias a partir de la publicación de la Ley, para realizar modificaciones necesarias a sus reglamentos. Una vez publicada la presente reforma y modificados los reglamentos correspondientes en cada Municipio, los propietarios de estacionamientos contarán con un plazo de 45 días para realizar los contratos de seguros, así como para incluir la declaración expresa de responsabilidad, ya sea en su boletaje, contrato o anuncio visible dentro del lugar.

Las dos iniciativas se dictaminaron por separado ya que fueron turnadas a comisiones diferentes por proponer modificaciones a sendas leyes, pero con el fin de exigirle a los prestadores de servicio de estacionamientos que tengan póliza de seguro a fin de que se hagan responsables de los daños que pudieran generar a los vehículos que estén utilizando el servicio; las dos comisiones estuvieron de acuerdo en sacar los dictámenes armonizados para que no generen confusión entre los usuarios.

En la exposición de motivos se establece que “los automóviles son uno de los bienes con los que muchas familias potosinas cuentan para realizar su día a día, muchas otras dependen económicamente de ellos y por ende resulta imprescindible brindarles la seguridad de que están protegidos ante cualquier eventualidad. Es común que los estacionamientos digan a la entrada que la empresa no se hace responsable por daños, o por el robo total o parcial de tu vehículo cuando lo dejas en su estacionamiento. Lo cierto es que esto resulta ilógico, ya que si están cobrando por el servicio, el establecimiento tiene la obligación de contar con un seguro que proteja tu auto de robo o daños parciales, no obstante esta no es una realidad en San Luis Potosí”.

“La iniciativa es formulada con el simple objetivo de responsabilizar a quienes en un principio tienen la obligación de brindar un servicio de calidad por el que de entrada están cobrando, el tema de los estacionamientos es uno de ellos. Existe una larga lista de ejemplos en donde los usuarios de estos espacios para guardar sus automóviles son víctimas de robos totales y/o parciales, y aprovechándose de las lagunas en las leyes, los estacionamientos así como sus propietarios se lavan las manos limitándose a decir que no están obligados a hacerse responsables de nada”.

Los dictámenes serán sometidos a consideración del Pleno para la votación correspondiente.

