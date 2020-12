Aprueban Ley de Ingresos 2021

El dictamen de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2021 fue aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura, por un monto de 48,987 millones de pesos.

El diputado Ricardo Villarreal Loo señaló que se atendieron temas prioritarios para el estado en materia de ingresos, sin que se afecte al grueso de la población y será este miércoles cuando se apruebe la iniciativa de Presupuesto de Egresos.

Recordó que existe un recorte importante de recursos por parte de la Federación a los estados para este ejercicio fiscal 2021, que a San Luis Potosí le afecta en un monto cercano a los 1,300 millones de pesos, por lo cual se estarán tratando de hacer ajustes necesarios en cada rubro.

“Estamos estirando la liga en temas como las estancias infantiles, el campo que lo dejaron totalmente en el olvido y rescatar los proyectos productivos, hay ganaderos y agricultores que viven de este tipo de programas y otros asuntos como el Centro de Justicia Laboral, el Tribunal Estatal Electoral”.

Agregó que también se aprobaron las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, propuestas por el Ejecutivo Estatal, mediante el cual se establece un impuesto para los jugadores para ampliar la base de contribuyentes de un impuesto ya existente: “Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos” .

“Tomamos el acuerdo de aprobarlo, se estará recaudando 107 millones, aproximadamente por este nuevo impuesto por parte del Estado, únicamente a las personas que juegan, no es a la empresa, entonces si es importante bajo el contexto en el que estamos, buscar la manera de tener más imaginación para estirar la liga y tener de dónde sacar más recursos, es lo único que se contempla, no hay incrementos, no hay nuevos impuestos, no hay nada”.

Villarreal Loo manifestó que la Comisión de Hacienda del Estado se mantiene en sesión permanente para continuar con los trabajos de análisis a las iniciativas y presentar los dictámenes a votación del pleno.

