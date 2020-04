Aprovechan la contingencia para vender "remedios" contra el covid-19

San Luis Potosí.- A la desinformación que circula en cadenas de WhatsApp o redes sociales sobre la nueva sepa del coronavirus, COVID-19, se le suma la compraventa de productos sanitarios y de consejos de salud en portales de Internet con la promesa de inmunizar el sistema inmunológico o supuestas curas que no están avaladas por ningún organismo oficial.

No existen pruebas científicas y médicas de que estos productos puedan prevenir o curar la enfermedad, aseguró el Secretario de Salud Pública en el Estado, médico Miguel Ángel Lutzow Steiner, por lo que hacer gárgaras con agua y sal o vinagre que “matan” el coronavirus covid-19 o consumir brebajes que “aumentan” defensas naturales del cuerpo, o dietas alcalinas, es información falsa.

Local Hasta el 4 de mayo retomarían actividades en el Cobach

Por lo anterior, señaló que es importante que las personas sepan que la enfermedad mencionada no se puede prevenir en términos de tomar algo que vaya a disminuir el riesgo, “nosotros tenemos la posibilidad de enfermarnos porque es un virus nuevo, no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento que pueda evitar que se instale en nuestro cuerpo”, aseveró.

En portales de compraventa de San Luis Potosí se ofrece en venta productos “auxiliares en la prevención y tratamiento de coronavirus, gripe y otras enfermedades respiratorias” con solo hacer gárgaras y otros ´jarabes´ que “suben defensas y fortalecen tu sistema inmunológico”.

Los productos se exhiben con su respectiva presentación al consumidor, con domicilio y teléfono para todos los interesados, sin embargo el especialista en Salud, reiteró que ante la preocupación que pueda llegar a tener una persona, otros abusan.

Local Sin síntomas de contagio las 45 personas de La Bene

“Hacemos un llamado a las personas, no se dejen engañar, no hay una medicina, no hay un producto que pueda evitar la aparición de la enfermedad, lo más importante son las medidas preventivas, las que ya hemos señalado, como la sana distancia”, precisó.

Lo que si tiene conocimiento científico es la transmisión del COVID-19, que es de una persona a otra, ya sea de manera directa cuando uno está hablando o tosiendo, porque las gotitas que se desprenden al hablar quedan a menos de un metro de distancia, y no atender esta recomendación otro cuerpo humano puede recibirlas o aspirarlas, lo que genera el contagio.

Lutzow Steiner, reiteró tajante el llamado a la población en general de no protegerse con falsa protección y mejor concentrarse en las medidas preventivas, “es un problema serio, basta con verificar los daños que se han registrado en países como España o Italia, no es por alarmar, es por decir la verdad”, concluyó.