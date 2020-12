Aprobación de programas municipales será la salvación de los constructores: CMIC

La aprobación de los nuevos programas municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Centro de Población, podrían ser "la salvación" o "un ligero respiro" para el sector de la construcción, ya que el 50 por ciento de las empresas están en riesgo de cerrar.

Reveló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien señaló que, los empresarios del gremio mantienen una leve esperanza de que los proyectos de infraestructura de parte de la iniciativa privada, que se realizarán a través de una Asociación Pública Privada (APP) y otros más que se desarrollarán, les ayuden a generar empleos y no verse tan afectado económicamente; sobre todo, porque ya venían arrastrando una caída considerable por la falta de obras de infraestructura desde 2019.

“Muchas constructoras han bajado sus cortinas, y si no se tienen los nuevos planes municipales y no se llevan a cabo más proyectos de parte de la iniciativa privada, el panorama no será muy favorecedor para el sector, porque se puede provocar que el 50 por ciento de las constructoras cierren sus puertas”, expresó.

Desatacó que este año ha sido difícil para los afiliados al organismo empresarial, y pronostican que el 2021 será más complicado por el recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación; aunado a ello, a nivel estatal se tendrán mil 200 millones de pesos menos para ejercerse el próximo año, y se viene el cierre de sexenio del actual gobierno del Estado.

Finalmente el empresario manifestó que, esperan que el Gobierno Federal reconsidere su política y le apueste más a la inversión en infraestructura, pero con proyectos que se lleven a cabo en las 32 entidades del país, y que no todo se concentre en sus obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.