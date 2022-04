Apoyos económicos a madres solteras, "para útiles, alimentos y uniformes": beneficiarias

Las madres solteras por muchos años han sido un sector olvidado por los gobiernos, que solo les prometían ayuda y nunca llegaba, hasta que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona cumplió con este compromiso que hizo a las miles de mujeres que se encuentran en esta condición.

Ana María Banda Corté, de 51 años y que habita en la colonia Rural Atlas, beneficiaria del programa de Becas económicas para madres solteras, afirmó que desde hace tiempo y en diversas ocasiones le prometieron ayudarla como madre soltera y eso nunca sucedió.

“En esta ocasión fueron a mi domicilio y me hicieron un estudio socio económico, con el cual me decidieron otorgar este apoyo, porque quienes son los padres de nuestros hijos los abandonan y desobligan de ellos dejando una gran carga para las madres que a veces no tenemos los medios para cubrir sus necesidades económicas”.

Externó que este apoyo será de gran ayuda para ella y sus tres hijos “pues no pude acceder a las becas del gobierno federal, y me servirá para la compra de uniformes, útiles y alimentos, además para cubrir los gastos de la atención psicológica de mi hijo menor que la requiere y en ocasiones no alcanzo a cubrir a pesar de que a veces vendo gelatinas en un mercado cercano”.

Por su parte, Alejandra Rodríguez Santos, de 26 años que vive en el Barrio de Tlaxcala, dijo que este apoyo que le brindará el gobierno del estado a partir de este mes le será de gran ayuda debido a que el padre de sus hijos se fue y no cumple con la obligación de su manutención.

“Desde hace tiempo no se recibo apoyo del padre de mis hijos, y a pesar de que trabajo en una empresa de la Zona Industrial, no ajusto con los gastos, y tampoco pude recibir la beca de otros programas sociales, hasta que ahora que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, volteó hacia las madres solteras, pues mucha necesitamos este tipo de ayuda”.

Agregó que a pesar de que algunas de las madres solteras trabajan, gran parte de esos recursos se gasta en cosas básicas, pero los gastos que más se cargan son para la escuela como zapatos, uniformes, útiles y alimentación, por lo que esta beca económica que les otorgaron a ella y otras mujeres en su condición será, de gran ayuda para ellas y sus hijos.

