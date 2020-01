Aplicarían "Antialcohol" dentro de antros de SLP

El regidor capitalino, Christian Azuara Azuara, reconoció que hay la intención de que conductores alcoholizados eviten “agarrar el coche” con revisiones al interior de bares, antros o restaurantes, pero que es un tema que en el que se deben sumar esfuerzos.

“No es un tema de multar desde adentro, sino preventivo, que no agarren coche, pero si no hay apertura -de los propietarios- para entrar a los lugares, el tema de prevención no daría resultados”, señaló.

En su calidad de presidente de la comisión edilicia de Seguridad Pública, destacó que el programa lo presentó recientemente al Consejo de la Juventud, y que el propio director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, lo platicó ya con representantes de la Cámara de la Industria restaurantera.

Recordó que personal de la Comisión estatal de Derechos Humanos se retiró del operativo antialcohol porque pedía un programa de prevención, de prevenir que automovilistas manejen en estado alcoholizado.

Por ello, dijo, se han tenido reuniones con representantes de restaurantes y de antros “y van a ser ellos los que nos marquen los puntos, para empezar desde adentro”.

Azuara Azuara reiteró que solamente se trata de certificar si la persona está en una condición adecuada para manejar, no para multarlos ahí.

En otro tema, mencionó que se trabaja en un proyecto para la modernización del sistema de semaforización de la ciudad que, reconoció, sería costoso; sin embargo, dijo que se busca realizarlo con parte de los recursos del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).