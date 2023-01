Aplicarán más vacunas vs el Covid-19 en SLP, a partir del 16 de enero

Después de dos días consecutivos con defunciones por Covid-19, este domingo no hubo reporte de decesos, se suman 144 nuevos contagios y hay 22 personas hospitalizadas. Además se anuncia nueva campaña de vacunación contra Covid-19.

De acuerdo al informe técnico del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el estado suma 144 nuevos contagios de Covid-19, de los cuales 109 corresponden a San Luis capital, 15 a Soledad, dos a Matehuala, 13 a Ciudad Valles, uno a Tamazunchale, uno a Coxcatlán y uno a San Vicente Tancuayalab.

Se trata de 85 mujeres y 59 hombres que van desde un bebé de dos meses hasta una persona de 94 años de edad; 72 de estas personas tienen su esquema de vacunación completo, seis lo tienen incompleto y el resto no se ha vacunado.

La ocupación hospitalaria se encuentra al 5% en camas generales y 1% en camas con ventilador al haber hasta este domingo, 22 personas internadas, de las cuales tres se encuentran estables, 17 graves y dos intubadas.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, se han presentado 241 mil 853 contagios confirmados por laboratorio, de los cuales han resultado 231 mil 731 altas sanitarias y 7 mil 658 defunciones.

Así mismo, el Comité Estatal de Vacunación anunció una nueva jornada de vacunación del 16 al 31 de enero en seis municipios, donde se aplicarán primeras y segundas dosis, así como refuerzos para personas mayores de 18 años con biológico Sinovac.

En la Capital potosina la vacunación será de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Salud Juan H. Sánchez, y en Soledad en el Centro de Salud San Antonio en Soledad.

Para niñas y niños de 5 a 11 años, la jornada iniciada el 14 de enero, concluye este lunes 16 de enero con la aplicación de primeras y segundas dosis en las Unidades de Medicina Familiar del IMMS No. 45 en Av. Industrias 105, en la No. 47 en Valentín Amador, en el Hospital General de Zona No. 1 en Tomasa Esteves y en el Hospital Regional Militar en Coronel Ontañón 153 de 10:00 a 17:00 horas.

