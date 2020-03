Aplican medidas de higiene y salud en entrada de empresas para evitar Covid-19

Ante la propagación del virus del Covid-19, empresas de la Zona Industrial en San Luis Potosí han comenzado a implementar diversos protocolos de seguridad para evitar contagios entre los trabajadores y administrativos.

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, explicó que en las entradas de las empresas están revisando a sus colaboradores, les están aplicando gel antibacterial y les están informando sobre los protocolos de higiene que deben seguir; en caso de detectar a alguien con síntomas procederán a aislar a la persona para evitar riesgo de contagio y se les canalizará con alguna instancia de salud para que se les realice la prueba.

“Ahorita lo más importante es salvaguardar la salud de los trabajadores y de la población en general, y para esto necesitamos estar muy bien informados. Desde la Zona Industrial como polo detonador y como polo de trabajo estamos buscando hacer las medidas pertinentes, ya lo estamos aplicando en las entradas de las empresas, y esperamos que esto pueda coadyuvar a detener la expansión de este contagioso virus”, expresó.

Indicó que también desde hace dos semanas la mayor parte de las industrias suspendieron los viajes al extranjero que tenían programados sus ejecutivos, principalmente hacia los lugares que tienen mayor número de casos de Covid-19 como China y países europeos como Italia, España y Alemania, y apenas hace una semana restringieron los vuelos a EUA.

De igual forma, dijo, las empresas están evitando realizar reuniones de trabajo donde haya más de determinada gente, y acordaron mantener contacto con las empresas de otros países por medio de video llamadas y correos, a fin de tratar de continuar con la operatividad lo más normal posible.

No obstante el empresario consideró que lamentablemente se han difundido muchas “fake news” que han generado pánico en la población; por ello han programado para el próximo martes una videoconferencia con la Secretaría de Salud, el IMSS y personal epidemiológico, para informar a directivos de las empresas y departamentos de recursos humanos y así aclaren sus dudas, para que de esta forma se tenga una línea de información oficial y se puedan tomar las medidas necesarias.

“Desafortunadamente ha habido mucha desinformación y el pánico no ha ayudado en nada a poder controlar el problema, debemos darle el valor que exactamente tiene. Nos está afectando económicamente en este momento pero la idea es que no pase de ahí, pero ya cuando afecta la salud es un problema grave. Tenemos que buscar la manera de que sólo quede en un impacto económico y que no tengamos un problema donde las personas se vean afectadas; esperamos pasar esta contingencia lo más rápido posible, pero es necesaria la voluntad de todos”, apuntó.