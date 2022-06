Aplicación de la vacuna para niños de 5 a 11 años en SLP, todo lo que debes saber

La aplicación de la vacuna contra Covid-19 en niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad, podría comenzar este jueves, esto de acuerdo a declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.



El gobernador informó que este sábado llegaron 350 mil dosis de vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer, mismas que serían suficientes para la aplicación de la primera dosis en menores de entre 5 y 11 años de edad en todo el estado, pues de acuerdo datos del INEGI arrojan una población de 340 mil menores en dicho rango de edad.



Aunque la información no ha sido confirmada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es el coordinador de la vacunación, Gallardo Cardona informó que la aplicación de la vacuna a los niños y niñas será a partir del 1 de julio y que comenzará de forma simultánea en todas las jurisdicciones sanitarias del estado.



Para ello se habilitarán módulos en hospitales tanto de la Secretaría de Salud como en instituciones federales, en este caso el IMSS, pues mencionó que esta vez no se puede proceder con vacunación en espacios públicos como se ha hecho con los adultos, ya que es la primera vez que se vacuna a menores de ese rango de edad.



En el caso de la zona metropolitana, participarán el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital General de Soledad y se habilitará un espacio en la nueva torre del Hospital Central, a los que se sumarían unidades médicas del IMSS.



Gallardo Cardona precisó que no habrá separación por grupos de edad, sino que podrán acudir indistintamente niños y niñas que se encuentren entre los 5 y 11 años; también precisó que si los menores no fueron registrados en la plataforma de vacunación, no hay problema ya que podrán hacerlo en los mismos módulos.