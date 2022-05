Anuncian vacunación para menores

Del 5 al 7 de mayo se realizará la jornada de vacunación contra el Covid-19 para la aplicación de las primeras dosis para menores de 12 a 14 años de edad y segundas dosis para menores de 12 a 17 años, en todo de San Luis Potosí, según dio a conocer el Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

El Secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León y la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS, María Guadalupe del Rosario Garrido, solicitaron a los padres de familia vacunar a los menores para que estén protegidos contra el Covid-19.

El 5 de mayo, se aplicará las dosis correspondientes del biológico de Pfizer a quienes su primer apellido inicie con las letras: A, D, G, J, M, O, R, U y X; el 6 de mayo: B, E, H, K, N, P, S, V e Y; y el 7 de mayo: C, F, I, L, Ñ, Q, T, W y Z.

Las unidades donde se aplicaran las vacunas son el Hospital General del zona no. 1 (IMSS de Zapata), Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, Hospital Regional Militar, Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, Hospital Rural no. 14, Hospital General de Zona no. 6, Clinica Hospital ISSSTEy el Hospital Rural 44 Zacatipan, que atenderán los tres días.

Los días 6 y 9 aplicaran la vacuna en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón, Hospital Básico Comunitario de Ciudad del Maíz, Hospital Básico Comunitario de Ébano, Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale, Hospital Básico Comunitario Tamuín , Hospital Básico Comunitario de Villa de Arista, y Hospital Básico Comunitario de Xilitla.

El horario de atención será de 09:00 a 16:00 horas y los documentos presentar son la hoja de registro ante el portal de Gobierno Federal mivacuna.salud.gob.mx y el CURP actualizado. En caso de requería la segunda dosis deben de presentar el comprobante de la primera.