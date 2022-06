Anuncian segunda dosis a menores de 12 a 17 años; del 2 al 4 de junio

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que del 2 al 4 de junio, llevará a cabo una jornada de vacunación contra el Covid-19 en todo el estado, para aplicar la segunda dosis a menores de 12 a 17 años de edad.

El 2 de junio, se aplicará la vacuna a las personas cuyo primer apellido empiece con las letras: A, D, G, J, M, O, R, y X; el 3 de junio con las letras: B, E, H, K, N, P, S, V e Y; y para el 4 de junio con las letras: C, F, I, L, Ñ, Q, T, W y Z.

El horario de atención es de 9 a 16 horas y los documentos a presentar son: hoja de registro ante el portal del Gobierno Federal mivacuna.salud.gob.mx y el CURP actualizado.

Los hospitales sedes de vacunación son: el Hospital general de zona con medicina familiar No. 1 IMSS Zapata, en la capital Potosina; el Hospital Regional Militar en la capital; y el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez.

Al interior del Estado, el Hospital Rural número 14 en Matehuala; el Hospital General de zona No. 6 de Ciudad Valles; el Hospital General de Sub zona con Medicina Familiar No. 9 en Rioverde y el Hospital General de Rioverde.

Asimismo, el Hospital Rural 44 de Zacatipan en Tamazunchale; el Hospital del Niño y la Mujer "Alberto López Hermosa"; el Hospital Básico comunitario de Aquismón; el Hospital básico comunitario de Ciudad del Maíz; el Hospital básico comunitario de Ébano; el Hospital básico de Salinas Hidalgo; el Hospital básico comunitario de Tamazunchale; el Hospital básico comunitario de Tamuín; el Hospital básico comunitario de Villa de Arista y el Hospital básico comunitario de Xilitla.

