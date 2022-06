Anuncian nueva jornada de vacunación de Covid-19 en SLP

Prácticamente lucen solitarias, las distintas sedes de vacunación contra el Covid-19 que se han instalado a lo largo y ancho del territorio potosino. Los potosinos siguen sin prestar atención a las recomendaciones de inoculación hechas desde el sector salud.

En un recorrido realizado en la Zona Industrial donde actualmente también hay campaña de vacunación, se observa que hay desinterés y hastío ciudadano.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Recientemente la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, anunció una nueva jornada de vacunación contra el Covid-19 en todo el estado para la aplicación de primera segunda y dosis de refuerzo para personas mayores de 18 años, que se llevan a cabo a partir de este lunes y hasta el día 24 de junio en diversos sitios.

Los puntos de vacunación anunciados para esta nueva etapa de vacunación son el Polideportivo en el municipio de Ciudad Valles, el Deportivo Ferrocarrilero en Rioverde, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la capital potosina, el Hospital Regional Militar en la capital, en la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y en el Salón del Sindicato del IMSS en Matehuala.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los anteriores puntos, estarán atendiendo de 9:00 a 16:00 horas. Los interesados que busquen acceder al biológico de AstraZeneca deben presentar la hoja de registro ante el Portal del Gobierno Federal mivacuina.salud.gob.mx y el CURP actualizado.

Asimismo, se vacunará en las Unidades del IMSS del 20 al 24 de junio, en un horario de atención de 8:00 a 19:00 horas y los requisitos son los mismos, el CURP actualizado y el registro ante el portal federal.

Las unidades donde se inmunizará a la población son el IMSS de Zapata, el IMSS de Cuauhtémoc, el Hospital General de sub zona con medicina familiar no. 9, la Unidad de Medicina Familiar no. 3, la Unidad de Medicina Familiar no. 5, la Unidad de Medicina Familiar no. 7, la Unidad de Medicina Familiar no.10, la Unidad de Medicina Familiar no. 45, la Unidad de Medicina Familiar no. 47, y la Unidad de Medicina Familiar no. 51.