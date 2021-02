Anuncia Octavio Pedroza el inicio del fin de la 4T

Con un llamado de unidad, fortaleza, con visión de futuro, lejos de atavismos partidarios y con la firme convicción de trabajar por las familias potosinas, el candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán anunció que desde la sede del PRI que dará ejemplo de democracia en el proceso electoral, y así comenzará el inicio del fin, de la llamada Cuarta Transformación.

Invitado especial a la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal del PRI, Pedroza Gaitán aseguró que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Elías Pesina Rodríguez, además de un líder, amigo y compañero de lucha, ha encontrado a un verdadero aliado.

“Estamos rompiendo nuestros prejuicios, se ha dado muestra de altura de miras, de una enorme capacidad de concensar y por ello, quiero hacer un reconocimiento al Presidente del PRI, Elías Pesina, a quien he tenido la oportunidad de conocer. Y es que a lo largo de la vida conoces personajes y personas con diferentes visiones, talantes y experiencias, pero hay algo que no se aprende en ningún manual, en ningún principio de doctrina y que es la calidad humana y yo, he tenido en Elías Pesina eso: he encontrado un verdadero maestro y lo quiero agradecer”, afirmó.

El abanderado a la gubernatura, destacó el gran esfuerzo que se hizo para trabajar juntos y, lograr las coincidencias para enfrentar a un adversario como lo es la denominada Cuarta Transformación, que no tiene rumbo fijo y se han empecinado a afectar los intereses de todos los mexicanos.

Pedroza Gaitán enfatizó que la Coalición Sí por San Luis Potosí, está fuerte y sólida y tiene la responsabilidad histórica de ganar, porque “sí somos capaces de entendernos aún en nuestras diferencias, porque la historia nos ha colocado en la arena política como adversarios, pero nunca como enemigos, hoy tenemos un gran punto de convergencia, que es nuestra preocupación por nuestro país, por la Patria, el Estado y Municipios, que trasciende a colores de partidos”.

Recordó que muchos de quienes hoy participan en esta lucha, “crecimos con la idea de que éramos enemigos, una batalla de buenos y malos, y a mí me parecía desde hace muchos años, una aberración”, dijo. Reconoció el liderazgo de Elías Pesina, así como de otros líderes priistas, con los que dijo, le emociona encontrarse en esta Coalición.

Octavio Pedroza, también enfatizó la amistad que le une a Enrique Galindo, con quien trabajó en el Ayuntamiento de San Luis Potosí y de quien dijo: “Fue para mí una lección de vida, de visión de amplio espectro, porque no sólo atendió el tema de seguridad donde cuenta con amplia experiencia, sino también andaba metido en temas culturales, deportivas, de comercio. Era la voz de mi conciencia en esos tres años de la administración municipal y ahora, yo seré un soldado en su campaña”.

El candidato de la Coalición Sí Por San Luis Potosí, dejó en claro que la elección del 6 de junio es importante, porque tendrá eco en el 2024 y en todos los cargos en disputa en esta batalla electoral.

