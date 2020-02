Anuncia Canirac la apertura de cinco restaurantes en la capital potosina

En estos primeros cuatro meses del año abrirán al menos cinco restaurantes nuevos en San Luis Potosí, los cuales requerirán alrededor de 400 trabajadores para laborar en las diferentes áreas, desde la parte administrativa hasta personal de cocina y meseros.

Informó lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, quien explicó que cuatro de estos establecimientos son nuevas sucursales que no se tenían, y uno de ellos será franquicia de una cadena nacional.

Detalló que dos de estos se ubicarán frente al Club Deportivo Potosino y otros dos se localizarán frente a Plaza San Luis; comentó que por el momento no tienen un estimado de la inversión que se destinará a cada uno de los restaurantes, y que se mantienen a la espera de que cada uno dé a conocer con exactitud su fecha de apertura.

Por otro lado, el empresario señaló que esperan que por lo menos 14 restaurantes nuevos inicien operaciones en este año, de los que les han notificado en el organismo, sin embargo es posible que haya otros de los que no tienen conocimiento y que también estarán abriendo sus puertas en este 2020.

“Esto no es la cifra real porque mucha gente no informa a la Canirac la apertura de estos, entonces puede que esta cifra no vaya acompañada de la realidad, pero esperemos que este año haya una gran cantidad de aperturas como hubo en 2018 y 2019, porque a final de cuentas SLP merece estar a un buen nivel para que la gente que nos visite tenga opciones diferentes”, expresó.