Ante peticiones de vecinos , rehabilitarán calles del fraccionamiento colorines

Ante peticiones de vecinos del fraccionamiento Colorines, para recuperar sus calles, la mayoría semi destruidas, el alcalde capitalino anunció que se intervendrán varias de esas arterias, además de que se atenderán otras peticiones que le hicieron.

En una jornada más del programa “Domingo de Pilas”, el jefe de la comuna, acompañado de colaboradores y trabajadoras y trabajadores de dependencias municipales, realizaron trabajos de limpieza y recuperación de espacios.

Los vecinos, a través de sus representantes, solicitaron el rescate de arterias como Colibrí, Cóndor que son las más transitadas, así como de Garza, Jilguero, Avestruz, y Paseo de los colorines, que el alcalde recorrió para constatar el grado de destrucción de las calles. Cabe citar que también se mejoró parte del alumbrado público.

También le solicitaron su apoyo para que dos predios abandonados se habiliten como jardines para que sus hijos, menores de edad, se habiliten como áreas para que ellos puedan jugar; el tema de la seguridad también fue planteado al Presidente Municipal, al señalar que en el sector se han suscitado diversos robos.

Galindo Ceballos dio instrucciones al personal de Obras Públicas para proyectar el rescate de Colorines; en lo que se refiere a los predios solicitados como áreas verdes, indicó que primero confirmará si son municipales para poder intervenirlos.

Cabe citar que ese sector no ha resentido desabasto de agua, a pesar de la crisis hídrica que actualmente se vive. “Esta es una zona que no batalladle agua eso no es magia, lo que hay es un trabajo técnico de Interapas”, señaló el alcalde.

Indicó que en materia de agua siguen los esfuerzos por llevarla a las colonias donde se necesita, con la rehabilitación de pozos, con la perforación de nuevos y con el reparto a través de camiones cisterna.

Al “Domingo de Pilas” acudieron los niños de los escuadrones de cuidado del agua, que se encargan de divulgar recomendaciones para el cuidado del recurso hídrico y detectar derroches del mismo.