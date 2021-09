Ancianitos de asilo piden ayuda a Ricardo Gallardo

Abuelitos del Asilo Macondo, realizaron hoy una denuncia en la cual, acusan al DIF Estatal encabezado por Cecilia Gordoa de querer desalojarlos del espacio donde viven, “para las autoridades es muy fácil, piensan que con reubicarnos es suficiente, no se dan cuenta de que somos una familia, que fuimos abandonados por nuestros seres queridos y que poco a poco hemos logrado sanar, reconstruirnos y volver a tener fe, aquí entre todos nos cuidamos, los encargados del asilo son personas amorosas que siempre ven por nosotros, a pesar del olvido en el que nos tiene el DIF nunca nos ha faltado nada”.

Fue a partir del 23 de octubre del 2019, fecha en la que se llevó a cabo la detención de Alejandro Fernández Montiel, extitular de la Procuraduría para el Adulto Mayor, que el DIF Estatal dejó de proveer de recursos económicos al Asilo Macondo, “nunca nos ha faltado qué comer ni medicamento, porque los responsables del asilo han hecho de todo para sacarnos adelante, para generar un espacio agradable y feliz, alejados de la pandemia y del olvido de las autoridades, sin embargo con tristeza vemos como todos los días están llegando funcionarios que rodean la casa en la que vivimos, lanzan amenazas de que nos van a desalojar y enviar a otros lugares".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Estamos muy tristes, llegan muy altaneros, tratando de amedrentar y llenar de miedo a la gente que con tanto cariño nos cuida, aquí llegaron gritando la señorita Alma Adriana, una trabajadora social a la que le decían Paola, una visitadora de Derechos Humanos, sin importarles el nivel de estrés en el que nos tienen sumergidos, piensan que como somos ancianos abandonados no importamos, el DIF estatal nos tuvo 2 años en el abandono total, el asilo no recibió un solo peso durante todo ese tiempo, y ahora resulta que como viene el cambio de gobierno no quieren que se sepan todas las cosas malas que hicieron y nos quieren esconder en otros lugares”.

“Hacemos un atento llamado al próximo gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, por favor, no permita que nos separen, que nos expulsen de esta casa que ha sido nuestro hogar, a la Lic. Cecilia Gordoa y a la Lic. Rosa María Berridy no les importamos, lo único que ellas buscan es que no se entere de los malos manejos que han realizado. Le prometemos que si nos ayuda no dejaremos de orar por usted y de colmarlo de bendiciones todos los días que nos resten de existencia, es lo único que podemos ofrecerle. Quedaron de regresar mañana 22 de septiembre a las 10 am, para sacarnos por la fuerza, Pollito, te necesitamos".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

IMPRECISIONES DEL DIF, NECESITAMOS AYUDA DEL ESTADO: SM

En punto de las 10 am, de este miércoles activistas y servidores sociales de este asilo se dieron cita en sus instalaciones, para dar constancia de que las autoridades del DIF estatal, se llevarían a las personas dela tercera edad en contra de su voluntad.

Por su parte autoridades del DIF leyeron una acta que describía los motivos por los cuales, más de 5 adultos mayores de 70 años serían reubicados en otro asilo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Personal comisionado de Sistema para el Desarrollo integral del Estado y DIF estatal, llevan acabo esta diligencia para reubicar a los adultos mayores. Confirmamos que no nos han dejado ingresar a estas instalaciones por lo cual procedemos a retirarnos, en acuerdo con el director de este asilo, Saul Montenegro.

Toda esta diligencia esta bajo el cargo de la Procuraduría del Adulto Mayor". Quienes además refirieron algunos casos , donde algunos adultos mayores han sido regresados a sus hogares bajo la responsabilidad de sus familiares.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Asimismo mencionaron que le darán seguimiento a la cartilla de vacunación de los Adultos Mayores que se quedan y ahora residen, aunado a un seguimiento médico actualizado, así como contar con su esquema completo de inmunización contra el Covid 19. También reafirmaron que los adultos mayores que se encuentran bajo el resguardo de este asilo, son personas que se hallaban en total abandono, y que por ello han recibido cuidado de esta Asociación. Por su parte el director de este asilo Saúl Montenegro recalcó que el DIF estatal refería bastantes impresiones en el documento, y que la información que estaba brindando era errónea.

"Nosotros sólo solicitamos la ayuda del DIF Estatal para que se hagan cargo de estos adultos mayores respecto al convenio que se tiene con ellos".

"Esta instancia (DIF Estatal) nos dejó de apoyar desde hace meses y desde entonces hemos sido nosotros quiénes nos hemos hecho cargo del cuidado de estas personas de la tercera edad".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Cada gasto y cuidado personal de estos adultos mayores ha salido del bolsillo de la sociedad civil organizada. El DIF quiere retirar a estos viejitos, pero ni siquiera precisa a dónde serán llevados, no tienen ni siquiera un archivo personal de cada adulto mayor y hasta el momento no nos han brindado ninguna ayuda para alimentos, medicamentos y cuidados", refirió Saul Montenegro. Por último las autoridades del DIF estatal remarcaron que cada adulto mayor será reintegrado en otras casas y asilos de cuidado para personas dela tercera edad, cuando estos accedan si así lo desean.

" La Procuraduría del Adulto Mayor ya tiene resuelto como serán atendidos estas personas de la tercera edad".

AMOR A QUIEN LES CUIDA

Al momento en el que el DIF iba a proceder a entregar las actas que reconocían la entrega de estos adultos mayores bajo su cargo.

Entre lágrimas y descontento de algunos de ellos manifestaron no querer irse, "aquí me han atendido de lo mejor y yo no me quiero ir, en todo este tiempo el DIF no se ha hecho cargo de mis necesidades como adulto mayor. Yo aquí vivo y Saúl Montenegro ha cuidado de mí hasta en mis peores momentos".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Otros se negaron a que los reubicaran, y debido a esta respuesta las autoridades del DIF mencionaron que respetaban la decisión de cada adulto mayor, pero que querían dejar constancia de que si se quedaban sus gastos y cuidados corrían por la cuenta propia de estas personas de la tercera edad.

Activistas y asistentes del mismo asilo refirieron que les parecía una crueldad que el DIF quisiera separar a estos adultos mayores. En lugar de separar una familia es un pie en una Estancia dedicada a velar por los Derechos Humanos de las personas de la tercera edad, deberían apoyar a estos adultos mayores, proveerles de lo que necesitan y estar al pendiente de ellos es lo único que solicitamos.

"Somos una familia y tienen que entenderlo"

DIF, LABOR SOCIAL SIN COMPROMISO

Por último el director de esta casa de cuidados del adulto mayor Saúl Montenegro, refirió que hasta el momento el trabajo del DIF ha sido deficiente y carente de visión humana.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"El DIF ha abandonado a estos adultos mayores desde hace más de 2 años, mismos en los que jamas han venido a ver el asilo y sus condiciones, no saben si comen o si se enferman".

"El Estado se ha beneficiado de nosotros, les hemos ahorrado muchos gastos, paguen o no los abuelitos, se les brinda ayuda con calidad humana".

"No saben ni quién ha estado enfermo, ni quién ha sido intervenido de urgencia, eso sí, vienen y los dejan, después ya no regresan ni están al tanto de sus necesidades".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por último autoridades del DIF realizaron pase de lista para confirmar quiénes de los adultos mayores ahí presentes deseaban ser reubicados en otra instancia de cuidados.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Una denuncia salva de maltrato al adulto

Local Registra SLP 40 casos de abandono de adultos mayores