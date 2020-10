Analizan solicitudes de juicio político

Si hay elementos jurídicos que respalden las solicitudes de juicio político contra servidores públicos, no habrá ninguna duda de que se procederá desde las comisiones de Gobernación y Justicia, dijo la diputada Sonia Mendoza Díaz.

“Lo que tenemos acordado en las comisiones de Gobernación y Justicia, es que aquellos juicios de responsabilidad que estén apegados a derecho y que hay elementos le vamos a dar para adelante, eso sí, sin ningún tinte político, ideológico ni de partidos ni de nada, aquí la responsabilidad de nosotros los diputados es la revisión legal jurídica de procedencia o no y así lo vamos a estar haciendo de manera oportuna”.

Agregó que ambas comisiones tienen una carga importante de trabajo en materia de solicitudes de juicios políticos, por lo que se está determinando la procedencia de los mismos, y en los casos en que no cumplan con los requisitos legales para proceder, se declararán como desechados.

“Aquellos juicios que no reúnen los requisitos que nos marca la ley será desechados, vamos a depurar, hay muchos que desafortunadamente los ciudadanos no saben los requisitos que deben reunir y vienen al Congreso y tenemos una agenda cargada con juicios de responsabilidad que no están apegados a derecho por lo tanto se va a desechar lo más que se pueda”.

