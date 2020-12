Amplia expectativa de ganar el gobierno de SLP con una gran coalición y un gran proyecto: Xavier Nava

Ante militantes panistas de Ébano, el aspirante la candidatura al Gobierno de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios reiteró que si bien, los resultados en la administración pública son importantes para alcanzar el triunfo en la Gubernatura, “no se puede ganar si hay un partido que se deja de lado”.

Es decir, detalló, el trabajo al interior es fundamental, ya que la toma de decisión no sólo es por el futuro para el partido, sino para la relación con otros ámbitos de Gobierno, y por supuesto por el bienestar de las potosinas y potosinos, y nosotros estamos muy bien posicionados, por ello la decisión debe tomarse en función de la competitividad de un candidato.

“No se puede contar con un candidato que gane en el proceso interno, pero que pierda en la elección constitucional, no podemos permitir eso, y más cuando se tiene la posibilidad de ir en una gran coalición. Tenemos una amplia expectativa de ganar, con el proyecto que encabezamos porque no sólo estamos arriba en las preferencias, sino que contamos con una amplia experiencia en la administración pública reciente porque San Luis Potosí no es el mismo de años atrás”.

Ahí están los resultados, recalcó Nava Palacios, no son una invención: hay inversión en infraestructura urbana, la modernización de servicios públicos y programas de impacto social. Por supuesto que no todo está resuelto, porque nos heredaron una ciudad destrozada la gente que gobernó antes, pero gracias a que también sabemos ganar elecciones, la capital del Estado hoy luce distinta.

Reveló que se mantiene diálogo con otros contendientes para evitar la contienda interna, de ahí que debemos buscar unión para que la competencia sea afuera y no a dentro, por eso, debemos ofrecer un proyecto de Gobierno atractivo para la ciudadanía en el que se incluyan los valores de Acción Nacional.

No obstante, Xavier Nava reconoció también que ya se sumaron, una decena de comités municipales de la huasteca y de otras zonas del estado, luego del recorrido realizado en la ruta de trabajo, “porque sabemos que la militancia posee una enorme fuerza y tendrán responsabilidad de elegir a la mejor opción, para el PAN y también a la coalición”.