AMPI SLP, contra propuesta de AMLO sobre créditos Infonavit para renta

Desarrolladores e inmobiliarios se pronunciaron en contra de la propuesta del Presidente de la República para que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), construya vivienda y ofrezca créditos para arrendar.

El mes pasado, el Presidente de la República presentó una propuesta para que el Infonavit vuelva a construir vivienda y que ofrezca créditos para renta; al respecto, Francisco Eduardo Naif Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, señaló que se debe justificar el porqué de esta intención de que el Instituto regrese al pasado, pues recordó que a través de la reforma de 1992, el Infonavit dejó de construir casas y estableció las reglas para financiar a los constructores.

Manifestó que además, el hecho de que el Infonavit comience a construir, podría afectar a los desarrolladores de vivienda, aunado a que podría caer en un esquema contradictorio en los servicios que ofrece, “va a haber más casas en renta que en compra”, y recordó que al menos en San Luis Potosí que tiene precios de arrendamiento por arriba de la media nacional y de ciudades con características similares, no es mucha la diferencia entre comprar y rentar casa.

Indicó que en todo caso, pudiera construirse un programa para apoyar en el tema de arrendamiento, a personas que aún existiendo oferta de vivienda económica, no puedan acceder a ella, “se tiene que hacer un análisis profundo para determinar que la renta va a solucionar parte de la demanda de vivienda económica”.

Insistió en que hace falta claridad en esta propuesta para que la iniciativa privada determine si puede apoyar de alguna manera al Infonavit, o dimensionar las implicaciones que tendría.

Por separado, Francisco Torres Ocejo, presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), manifestó que “desde Candevi no vemos con buenos ojos esta iniciativa”, pues destacó que el objetivo del Infonavit es financiar las viviendas a los trabajadores, mientras que la iniciativa privada se encarga de construir.

Recordó que este esquema en que el Instituto construía vivienda, no funcionó, y advirtió que retomarlo, además de aplicar el esquema de renta, pudiera poner en riesgo el ahorro que hacen los trabajadores para poder adquirir una vivienda.

Manifestó que el esquema de renta es ambiguo, “no va a permitir a la familia el día de mañana tener un patrimonio, o si la gente llega a fallecer, qué pasará con esa vivienda”, además de que por ejemplo, al tratarse de un arrendamiento no tendrán la posibilidad que sí existe cuando se trata de una casa propia, para hacerla crecer conforme a las necesidades o poder adquisitivo de la familia, “todas las viviendas que se hacen en Canadevi permiten dos o tres pisos, si están rentando se van a perder de la tranquilidad de decir: es mi casa, y de poder crecer su casa”.

Agregó que no por el hecho de que sean construidas por el Infonavit, las viviendas serán más económicas, “sino todo lo contrario, como hemos visto en muchas cuestiones donde trabaja el Gobierno”, incluso destacó que el segmento de vivienda económica se ha visto mermado porque ya no se pueden ofrecer esos precios, por lo que inclusive el Instituto se enfrentaría a este problema, “el problema es que salgan con los costos y con precios más bajos para que no salgan después con que se perdió dinero o no se construyó en los montos previstos, y pegue a los ahorros de los trabajadores”.

Es por ello que dijo, para Canadevi, lo que debe hacer la autoridad es buscar la forma de abaratar la vivienda, de dotar de servicios a nuevos polos de desarrollo para crear vivienda económica.

Torres Ocejo señaló que la Canadevi trabaja a nivel nacional, en diferentes instrumentos para sustentar esta postura, además de que se construyen propuestas para presentarlas a las y él candidato a la Presidencia de la República “para que se vea la necesidad de vivienda”.

