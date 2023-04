AMLO reconoce que ya se está cerrando su ciclo como presidente de la republica

El cierre de un ciclo y el relevo generacional ha llegado con gente de convicciones, honesta, que va a darle continuidad a la transformación y que al ser del flanco izquierdo, es garantía de continuar con un proceso democrático y transformador del país, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a San Luis Potosí.

En donde como parte de su discurso al arrancar en la entidad el plan de salud IMSS-Bienestar, mencionó que ya está cerrando su ciclo, a pesar de que le falta más de un año en el cargo, asegurando que se va con la conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido durante el tiempo que ha estado al frente del país.

“Estoy cerrando mi ciclo, ya voy a entregar la estafeta y me voy con mi conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, me voy contento porque como lo dije ya hay relevo generacional, hace poco hicimos una marcha, no se pudo caminar de tanta gente y estaba yo agobiado, me faltaba el aire, pero volteaba a ver y lo que me animaba mucho, era que para donde veía eran puros jóvenes y en mis adentros decía ya triunfamos porque hay relevo generacional” dijo López Obrador.

Señalando que los relevos que se tienen hoy en día, son gentes con convicciones, gente honesta, que va a darle continuidad a la transformación del país con un estilo propio, con estilo y que representan un avance en la toma de conciencia de la población.

Asegurando que México es uno de los países con menos analfabetismo político, en donde la gente ya tomó conciencia de eso es y es lo más importante para transformar un país, ya que cuando cambia la mentalidad cambia todo y eso ya se ha logrado.