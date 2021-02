AMLO pone mal ejemplo al no usar cubre bocas

La negativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a usar el cubre bocas no obstante que contrajo Covid-19, es un mal ejemplo para todos y una muestra de que su estrategia fallida es la responsable de las condiciones sanitarias que prevalecen, dijo el diputado Ricardo Villarreal Loo.

Lamentó que el jefe de la Nación no predique con el ejemplo e incluso no haga caso a las recomendaciones que hace su gabinete de salud, ya que contradice los mensajes del subsecretario Hugo López Gatell de que todos deben usar el cubre bocas y solamente atinar a decir “yo respeto pero no lo usaré”.

Este martes el presidente acudió a un evento militar sin cubre bocas, como lo había anunciado en su reaparición en la mañanera del lunes, lo que demuestra falta de empatía con las miles de personas que luchan por sobrevivir y quienes lo hicieron pero tienen secuelas en su salud.

Villarreal Loo expuso que lamentablemente las políticas públicas en materia de salud están en manos de personas que no atinan a estrategias efectivas y para acabar pronto, ni siquiera hay vacunas para personal médico y al paso que van a llegar, difícilmente se alcanzará la meta que todos los dias se repite en las mañaneras.