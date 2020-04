AMLO nos ha cerrado la puerta a los empresarios: Coparmex

Sí hay un “divorcio” de parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial, pues debido a su carga ideológica y a su falta de visión de la economía, éste decidió “cerrar la puerta” y no escuchar propuestas de quienes hacen crecer la economía y generan empleo en el país.

Manifestó lo anterior el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, en torno a lo señalado por la diputada de Morena Marite Hernández Correa, y quien externó que es un error por parte del Gobierno Federal y de ella decir que se apoyará sólo a los empresarios que son “bondadosos” con sus trabajadores, y que no han despedido personal, pues esto genera una polarización.

Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez / Daniel Esquivel

Comentó que en estos momentos se trata de apoyar parejo a todo el sector, pues hay más de cuatro millones 700 mil empresas en el país que tributan mensualmente al SAT, y más de 21 millones de trabajadores que también hacen su aportación por medio de los impuestos, y ese dinero lo maneja el Gobierno Federal.

“Si ella asegura que no hay un divorcio yo le preguntaría por qué el presidente no tiene la capacidad de poder abrir una puerta, para ponerse a dialogar con los dirigentes sindicales, los dirigentes empresariales y con quienes mueven la economía y generan ingresos. Eso es un divorcio, porque una de las partes está cerrada, es el presidente quien cerró la puerta y que rompió los puentes de comunicación”, expresó.

Por otro lado, consideró que es una utopía lograr sostener una empresa con un crédito de 25 mil pesos, que es lo que está ofreciendo el Gobierno Federal, pues el recurso es insuficiente para poder pagar nóminas salariales, cargas sociales como IMSS e Infonavit, luz, agua, teléfono, internet, renta, y otros gastos que tienen que enfrentar las mipymes.

“Posiblemente la diputada, y lo digo con mucho respeto, no tiene la responsabilidad de pagar una nómina de uno, de 20 o de 60 trabajadores, pero esa es una realidad que hoy estamos viviendo las empresas en México, y un crédito de 25 mil pesos no va a ayudar en nada a una empresa que tiene 50 trabajadores. Estamos decididos y exigiremos como empresarios, patrones, sindicatos, etc., a que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad”, añadió.