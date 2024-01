AMLO dejará pendientes compromisos esenciales: Potosinos con Valor

Aunque el Presidente de la República pudiera cumplir algunos compromisos pendientes en lo que resta del sexenio, no cumplirá con los esenciales, que son Estado de Derecho, educación, salud y seguridad, señaló Alberto Narváez Arochi, presidente de la asociación Potosinos con Valor.

Narváez Arochi se refirió a la visita que realizará este domingo a San Luis Potosí el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, debe ser recibido como lo que es: el Jefe de Estado, “el hecho que nosotros seamos opositores no quiere decir que sea bien o mal recibido, tiene que ser recibido como lo que es: quien representa la Presidencia de la República”.

Así mismo, indicó que si bien en este último tramo del sexenio pudiera dar cumplimiento a algunos compromisos que tiene pendientes, no lo hará con los esenciales, “el Estado de Derecho no, el Estado de Derecho es atacado desde la Presidencia de la República, el tema de educación fue destruido desde la Presidencia de la República, el sector salud fue destruido desde la Presidencia de la República, y el tema de seguridad está siendo corrompido y dejado a la deriva desde la Presidencia, esa es la evidencia, no hablamos de otra cosa más que de los hechos”.

Destacó que desde su llegada al poder, se traicionó a las izquierdas, que fueron las que “ofrendaron su sangre” para crear instituciones que hoy en día siguen vigentes y otras tantas que ya desaparecieron, “todos los fondos de fideicomisos que se hicieron durante los anteriores gobiernos han sido destruidos, no sabemos dónde quedaron”.

Manifestó que lo que ahora corresponde, es reconstruir al país, y en el contexto del registro de Jaime Chalita Zarur –empresario y cofundador de Potosinos con Valor- como aspirante al Senado, señaló que este tipo de candidaturas “nos llena de esperanza y orgullo para que los ciudadanos intervengan en los procesos electorales y lleguen a puestos de elección popular que incidan en la corrección del rumbo, corregir números terribles en materia de Estado de Derecho, educación, salud y seguridad”.