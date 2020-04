AMLO abandonó al sector empresarial: Mauricio Ramírez

El diputado Mauricio Ramírez Konishi consideró que es urgente que el Gobierno Federal sea empático con los pequeños empresarios y comercios que serán afectados por la crisis económica a consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Dijo que no se entiende que el anuncio del domingo pasado por parte del Ejecutivo Federal no haya mostrado apoyos reales para una reactivación de la economía mexicana, principalmente en las micros y pequeñas empresas que son las que se encuentran en grave riesgo de quiebra.

“Las grandes empresas dependen de estas pequeñas empresas, es todo un sistema que dependemos los uno de otros, por eso ese no entender que tienes que ser empático con lo que está pasando y no lo vemos y es lamentable el costo que va a haber por no recuperarnos correctamente de una crisis económica y por no enfrentar una pandemia de estas magnitudes y eso es responsabilidad de quien lleva el timón de este barco que se llama México, que la gente le dio la confianza al Presidente de la República”.

Señaló que tampoco se ha visto un apoyo o reconocimiento a los médicos y personal de salud que está atendiendo a los pacientes, tanto quienes han sido afectados por el virus, como quienes presentan síntomas sospechosos, y que requieren equipos especializados e insumos para realizar su labor de manera segura.

“Lo más grave del mensaje del Presidente del domingo fue que no hizo mención alguna hacia los médicos, al personal que va a estar enfrentando esta gran batalla, ellos son los héroes de ahorita y son los que tenemos que apoyar en todos los ámbitos, y hay que reconocerlo y hay que apoyarlos”.

Reiteró que en el caso de San Luis Potosí, su posición estratégica le ha permitido llevar ventaja en la conservación de empleos y empresas, “pero aun así tenemos que poner todos de nuestra parte para que reactive rápido la economía”.