Amexme pide créditos enfocados a mujeres empresarias

Durante esta pandemia muchos negocios han tenido que recurrir a financiamientos para hacerle frente a sus gastos y evitar el cierre, sin embargo muchas mujeres empresarias no lograron acceder a los apoyos debido a que no contaban con los requisitos, por lo que piden que se tengan créditos enfocados a este sector, para que su negocios puedan sobrevivir a la crisis generada por el Covid-19.

Al respecto, Fabiola Mejorada Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo San Luis, señaló que al inicio de la pandemia algunas empresarias recibieron apoyo por parte del municipio y el estado para preservar el empleo, sin embargo se dieron algunos casos donde no pudieron solicitar un financiamiento ante el SIFIDE porque no contaban con un patrimonio propio.

Explicó que desafortunadamente la mayoría de las micros y pequeñas empresas dirigidas por mujeres padecen esta situación, de no tener su propio patrimonio, lo que les ha dificultado el poder acceder a financiamientos en cualquier institución, y no sólo durante esta contingencia sanitaria, sino desde mucho antes.

Por ello, como organismo empresarial han extendido la solicitud a los diferentes líderes de gobierno de crear créditos enfocados a las mujeres, que estén apegados a las condiciones reales que viven las empresarias, pero sobre todo que los requisitos sean más accesibles y no sean un obstáculo para que ellas puedan emprender o hacer crecer sus negocios.

“Tienen que ir enfocado a que no hubiese tantos requisitos en cuanto a una deuda hipotecaria, pues muchas empresarias no son dueñas de un patrimonio, o a veces le tienen que pedir la firma al marido y es ahí donde tienen muchos problemas, que sea una tasa preferencial y que se ofrezcan cantidades que realmente las ayuden a salir adelante, no se necesita mucho dinero, sólo lo necesario, con lo que podamos sobrevivir durante y después de la pandemia”, apuntó.

