Alumnas y maestras denuncian acoso, abuso y hostigamiento en la UPN 241

Aparece tendedero de denuncias con casos de acoso, abuso y hostigamiento sexual en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN 241, los hechos son denunciados por alumnas y maestras.

Con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se armaron de valor desde temprana hora de este jueves para señalar que han sufrido de alguna situación de este tipo.

Incluso padres de familia preocupados por esta situación contaron que se llevó a cabo una reunión especial para evidenciar los hechos de los que han sido víctimas por años.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Esta institución educativa se localiza en la calle de Italia de la avenida Ricardo B. Anaya, en donde las jóvenes han estado perdiendo el miedo a visibilizar lo que les está sucediendo, ya que algunas pancartas del tendedero están firmadas por ellas.

En el tendedero de denuncias se lee "Solo tenía 5 años cuando abusaste de mí Luis Armando N", "Acostaste a mi amiga y desde entonces ella tiene miedo, Alejandro N, No tendrás más la comodidad de nuestro silencio", "Compañero Alex N déjame de intimidar ya no tengo miedo", "" "Alejandro N es violento y manipulador deja de seguirnos", "Respeta no por ser hombre tienes que acosar", "Alejandro N me acostó en primer semestre diciendo conversaciones falsas sobre nosotros e intentó besarme a la fuerza", "Me dejaste con traumas que aún no supero", " Alejandro N de octavo deja de acosar y ser agresor, ve a terapia".

Los propios padres de familia son quienes están denunciando lo sucedido y afirman que las estudiantes Y maestros se organizan en estos momentos para firmar un documento donde exijan la destitución de los presuntos profesores y alumnos agresores.

Lo que pretenden al colocar estas quejas contra docentes y sus propios compañeros es que las autoridades de la institución tomen acciones entre las denuncias recibidas, sin embargo relatan que muy probablemente no ocurra como cuando un grupo de ellas denunciaron a un profesor de nombre Benjamín N, que en todo momento se conducía con lenguaje soez y sexual, pues el profesor continúa dando cátedra en la institución.

Las denunciantes afirmaron que no creen en la dirección general de la institución porque cuando Javier Ramos era director del plantel, no hizo nada en contra del maestro agresor, incluso ahora que con el nuevo titular, Pastor Madrigal Hernández, se percataron que desaparecieron los expedientes de denuncias interpuestas por los alumnos; es así, que no tienen confianza de que este asunto se resuelva a la brevedad.

