Alrededor de 45 escuelas en Soledad requieren trabajo de infraestructura

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez hay alrededor de 45 planteles educativos, de los 215 que hay en todo el municipio, que requieren algún trabajo de infraestructura, consistentes en la construcción de aulas, techados, baños, entre otras cosas, reconoció José Juan Castro Castillo, titular de la Dirección de Educación en el municipio.

Quien refirió que es un tema que se esta trabajando de la mano con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, el cual no es sencillo, pues aseguró que durante 25 años, las anteriores administraciones estatales no hicieron nada al respecto, lo que los esta obligando ahora a ver prioridades, pues están consientes de que Soledad no es el único municipio con estas necesidades.

“Actualmente hechos detectado son 45 escuelas en Soledad de Graciano Sánchez, las que requieren trabajo en cuento a infraestructura, el cual va desde la construcción de aulas, techados, hasta la construcción de baños, en años pasados no se trabajo en infraestructura escolar y ahora si se esta atendiendo” dijo el funcionario.

Que puso como muestra del trabajo que se esta realizando, las labores realizadas en el jardín de niños Pablo Neruda en la colonia Azaleas, en donde debido a las malas condiciones en las que se encontraban las bardas perimetrales, se tuvieron que reconstruir, trabajando además de la construcción de rampas, para atender a una menor con discapacidad, lo cual ya quedo concluido.

Mencionando también los trabajos que se llevan a cabo para techar una escuela ubicada en la comunidad de El Zapote, así como en otros planteles que dijo están en el proceso, para poder ser intervenidos para mejorar su infraestructura.